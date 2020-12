DOYON, Jean



À son domicile, le 23 décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean Doyon, époux de dame Solange Côté. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 10h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils: Dominic (Chantal Caron); feu Brigitte; ses petits-enfants: Claudine (Philippe Lacasse), Ariane (Keven Gourgues) et Jérémie; les enfants de son épouse: Sylvain Guérin (Christine Bédard, leurs enfants Marilyne et Frédérique Guérin), Alain Guérin (Marie-Josée Gauvin), Aline Guérin, Joël Guérin; ses sœurs et ses beaux-frères: Renée (François Breton), Francine (Jean-Claude Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté; ses tantes: Louisette Bédard Fortier et Lucille Bédard Lefrançois; son cousin et ami Alain Tardif (Louise Daigle), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666