[BALADO] Rétrospective politique: retour sur une année marquée par la COVID-19 au Québec

Évidemment, ce fut une année COVID! Mais quand les journalistes parlementaires Patrick Bellerose et Geneviève Lajoie ont-ils compris que ça allait accaparer la politique en 2020? Leur imposer un monosujet? Eux qui l’ont suivie au jour le jour, ils remettent leurs médailles aux meilleurs ministres, aux champions des partis d'opposition, accordent leurs prix citrons, se penchent sur les mots qui résument le mieux l’année ainsi que sur les affirmations les plus... douteuses.

Oh! et quelles nouvelles le maudit virus, le confinement et la litanie des règles confuses ont-ils occultées? Et qu’attend-on depuis trop longtemps en politique québécoise?

Presque une heure dans le rétroviseur au micro d’un Là-haut sur la colline spécial animé par Antoine Robitaille.