«C’est un show de rêve» –Mathieu Lafontaine

Mettez vos plus beaux cotons ouatés et installez-vous dans le confort de votre foyer. Bleu Jeans Bleu présentera mercredi à 20 h à Télé-Québec un de ses plus gros projets de 2020 : un spectacle hivernal déjanté capté au sommet du mont Bromont, accompagné par une brochette d’invités avec qui le mariage musical est improbable.

Dans une ambiance de chalet, avec vue époustouflante sur la montagne, Claude Cobra (Mathieu Lafontaine) et ses acolytes recevront plusieurs invités, soit Matt Holubowski, Mélissa Bédard, Nathalie Simard, le rappeur KNLO et David Lefrançois, issu du milieu de la musique trad.

Avec eux, le groupe, à qui on doit notamment Coton ouaté et Le king de la danse en ligne, revisitera 22 chansons en 90 minutes, autant de leurs succès que des pièces connues comme Tourne la page avec Nathalie Simard. Le quatuor à cordes Parasukov Quartet et des danseurs se joindront aussi à la fête.

Enthousiasme

À l’autre bout du fil, Mathieu Lafontaine nous convie avec un enthousiasme débordant dans ce qu’il décrit comme un « incubateur musical ». « Ce n’est pas comme les spectacles virtuels live où l’on simule qu’il y a un auditoire, face à une caméra, explique-t-il. Là, les gens entreront vraiment dans l’univers de notre groupe. C’est un spectacle de performance musicale. »

Rap autour du feu, sortie sur le tapis-école, tours de gondole et plusieurs surprises à l’intérieur comme à l’extérieur sont aussi au programme de la soirée, qui promet d’être éclatée.

« C’est un cadeau de s’être fait offrir ce spectacle-là, confie Mathieu Lafontaine. Ç’a été beaucoup de travail en amont et beaucoup de logistique pour tourner ça en haut de la montagne. Mais de se faire donner l’opportunité de présenter aux gens ce qu’on fait avec cette qualité visuelle, c’est malade. On a fini le tournage épuisé, mais on se pinçait. C’était un très gros projet. »

Une année occupée

Contre toute attente, 2020 a été une année fort occupée pour le groupe, mais bien différemment de ce qui était prévu. « Depuis mars, avril, on n’a jamais arrêté complètement, souligne le leader du groupe. Il y avait toujours quelque chose qui s’amenait. Ç’a ouvert le calendrier assez pour faire des projets assez prenants. »

Outre ce concert spécial, Bleu Jeans Bleu a accepté de composer la chanson thème de la nouvelle mouture de Caméra Café, qui sera diffusée dès le 12 janvier à TVA. De plus, le quatuor anime un des six Galas ComediHa présentés sur la plateforme comediha.tv, le 20 janvier. Le groupe sera également en prestation au 32e gala Célébration, le 10 janvier.

► Le spectacle Bleu Jeans Bleu en téléski sera diffusé mercredi, à 20 h, à Télé-Québec. Il sera en rediffusion le 1er janvier à 22 h 35.