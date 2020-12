Corey Perry est avec le Canadien pour gagner

Même s’il n’est plus le même joueur que lors de la saison 2010-2011, alors qu’il avait inscrit 98 points en 82 matchs, Corey Perry espère être en mesure de démontrer tout son savoir-faire avec le Canadien de Montréal pour obtenir un poste à temps plein dans l’alignement de Claude Julien.

«Je vais devoir me prouver, être compétitif et faire tout en mon possible pour jouer de façon régulière. C’est pour cette raison que je suis ici. Je veux jouer. Si quelque chose survient je dois être prêt.»

L’attaquant de 35 ans débarque à Montréal avec un gros bagage d’expérience. Sélectionné en première ronde (28e au total) du repêchage de 2003 par les Mighty Ducks d’Anaheim, Perry a été en mesure de gagner la coupe Stanley à sa deuxième année chez les professionnels, lors de la saison 2006-2007.

L’Ontarien a atteint la finale de la coupe Stanley pour une deuxième fois durant sa carrière il y a à peine quelques mois, lorsque les Stars de Dallas ont atteint cette étape des séries éliminatoires, avant de s’incliner face au Lightning de Tampa Bay.

Si Perry a décidé de rejoindre le Canadien, c’est en partie parce qu’il croit que sa nouvelle et son ancienne équipe partage des similarités qui vont permettre à la formation montréalaise d’atteindre le but ultime : la coupe Stanley.

«On regarde du côté des gardiens, en commençant avec Carey [Price], puis les défenseurs avec Shea [Weber] et les autres et finalement les attaquants, ils ont ajouté des bons joueurs, des jeunes joueurs et il y a des bons vétérans. Ça va être amusant. C’est excitant et je suis excité de commencer.»

Perry croit aussi qu’il pourra s’acclimater de manière assez rapide au style de jeu du Canadien, lui qui a côtoyé certains membres de l’organisation du Bleu-Blanc-Rouge lors de la conquête de la médaille d’or du Canada aux Jeux Olympiques de 2014, comme Price, Weber et Julien, qui agissait à titre d’entraîneur-adjoint.