COVID-19: le Québec compte 2381 cas supplémentaires et 64 nouveaux décès

Le Québec compte, mardi, 2381 nouvelles infections et 64 décès de plus, pour un total de 197 311 cas confirmés et 8124 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2020

197 311 personnes infectées (+2381)

8124 décès (+64)

1131 personnes hospitalisées (+7)

148 personnes aux soins intensifs (-2)

Les prélèvements réalisés le 27 décembre s’élèvent à 23 444, pour un total de 4 817 090

2857 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 22 500

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 1232 (+9)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 7546 (+55)

Capitale-Nationale: 17 314 (+218)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 9528 (+128)

Estrie : 7610 (+73)

Montréal : 69 648 (+968)

Outaouais : 4684 (+54)

Abitibi-Témiscamingue : 334 (+2)

Côte-Nord : 298 (+2)

Nord-du-Québec : 72 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1572 (+4)

Chaudière-Appalaches : 8014 (+109)

Laval : 16 188 (+208)

Lanaudière : 14 831 (+123)

Laurentides : 10 609 (+107)

Montérégie : 27 626 (+322)

Nunavik : 29 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 19 (+1)

Hors Québec: 153 (-2)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 197 311 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 24

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 214

Capitale-Nationale : 663

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 349

Estrie : 164

Montréal : 3840

Outaouais : 107

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 3

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 42

Chaudière-Appalaches : 182

Laval : 749

Lanaudière : 389

Laurentides : 358

Montérégie : 1034

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 2

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 8124 décès