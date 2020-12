Dix livres pour saisir les États-Unis à l’ère de Trump

En attendant le 20 janvier, voici quelques ouvrages pour mieux comprendre les États-Unis d’aujourd’hui. Bonne lecture !

1. These Truths: A History of the United States (2018)

par Jill Lepore.

Dans cette œuvre monumentale, Lepore décrit comment son pays a toujours lutté pour réaliser ses idéaux fondateurs. C’est une histoire faite de progrès réels, mais aussi de reculs, de contradictions et de conflits inachevés.

2. Fantasyland: How America Went Haywire (2017)

par Kurt Andersen.

Être américain, c’est revendiquer le droit de croire ce qu’on veut. Cet essai d’histoire culturelle et sociale montre comment nos voisins ont toujours été déchirés entre le progrès rationnel et la force des croyances, qui explique notamment la montée du trumpisme.

3. Democracy for Realists (2016)

par Christopher Achen et Larry Bartels.

Ce traité magistral et accessible (moyennant un petit effort) restera un classique de la science politique américaine. Puissant antidote contre certaines conceptions naïves de la démocratie américaine, cet ouvrage permet de saisir ses bouleversements actuels et ses défis à venir.

4. La mort des démocraties (2019)

par Steven Levitsky et Daniel Ziblatt.

Deux spécialistes de la décomposition des démocraties en Europe et en Amérique latine appliquent leur grille d’analyse aux États-Unis de Trump. Certains garde-fous institutionnels ont fonctionné, mais la démocratie américaine est plus fragile qu’on pense.

5. Le peuple contre la démocratie (2018)

par Yascha Mounck.

Mounck explore la montée du populisme de droite aux États-Unis et ailleurs, en exposant les effets toxiques du trumpisme et ses causes, qui resteront présents bien après le départ de Trump.

6. De la tyrannie. Vingt leçons du XXe siècle (2017)

par Timothy Snyder.

Vous lirez cette plaquette en un rien de temps mais vous y réfléchirez longtemps. Historien des régimes autocratiques de l’entre-deux-guerres, Snyder voit dans les États-Unis de Trump plusieurs signes inquiétants et il propose des stratégies d’autodéfense.

7. Hiding in Plain Sight (2020)

par Sarah Kendzior.

Le cri du cœur d’une mère qui craint que ses enfants héritent d’un pays défini par un homme et un système corrompus. Un portrait impitoyable de Donald Trump, qui enterre ses scandales avec des crimes, et vice-versa.

8. Evil Geniuses: The Unmaking of America (2020)

par Kurt Andersen.

En abordant des questions aussi diverses que l’approfondissement des inégalités et la place de la nostalgie dans la production culturelle américaine, Anderson explique, sans compromis et dans un style engageant, un demi-siècle d’ascension de la droite.

9. Peur (2019) et Rage (2020)

par Bob Woodward.

Pour ce compte rendu détaillé de la présidence Trump, le légendaire reporter a interviewé Trump et son entourage. Le premier volume expose la vision crue du pouvoir selon Trump. Et dans le second, on assiste en direct à sa chute.

10. Une terre promise (2020)

par Barack Obama.

L’ex-président fait découvrir la politique et la société américaines à travers le récit de son ascension politique et de son premier mandat. On y trouve quelques réflexions—trop peu—sur les raisons qui expliquent la bascule vers Trump.