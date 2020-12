MOREL, Rolande



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 24 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Rolande Morel, épouse de monsieur Maurice Daigle, fille de feu dame Marie-Ange Trudel et de feu monsieur Louis-Philéas Morel. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 15h30 etLes cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.