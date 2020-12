GERMAIN, Anne-Marie Lavoie



À son domicile, le 24 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Anne-Marie Lavoie, épouse de feu M. Paul Germain. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele mercredi de 11h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joane (Alain Genest), Sylvie, Hélène (Michel Tremblay), André, Jacques (Josée Cloutier) et Marie-Claude (Alain Ferland); ses petits-enfants: Simon, Mathieu, David, Martin, Sophie, Philippe, Élizabeth, Gabrielle, Rémi, Marilou, Émilie, Noémie, Laurence, Samuel et Pénélope; ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Lauralie et Isla Rose; ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Annette (Gérard Bluteau), Lina (Gilles Duchesneau), Gisèle (feu Joachim Gravel), Henri-Noël (Ginette Simard), feu Françoise (Claude Grenier), feu Claude Germain (Aline Desbiens); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, particulièrement mesdames Pauline St-Pierre et Georgette Labrecque. Elle était la sœur de Paul, Martina, Martin et Gabriel. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC Orléans, dont Dre Isabelle Kirouac, Véronique, Martine, Claudia, Florence et Mario.