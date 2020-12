Engouement pour les rencontres en ligne pendant la pandémie

Les célibataires ont dû faire preuve de créativité au cours de la dernière année pour rencontrer de nouvelles personnes.

Mais certains ont trouvé une solution toute québécoise pour parvenir à leurs fins avec l’application GoSeeYou.

Nancy et Jimmy se sont rencontrés en mars.

«Vraiment en plein milieu de la pandémie (...) On s’est vus toutes les fins de semaine. On s’est questionnés à savoir si on avait le droit ou pas», raconte Nancy Gilbert.

«Faire des activités à l'extérieur, partager de bons repas ensemble, se coller... un peu de chaleur humaine! On en a besoin ces temps-ci», ajoute Jimmy Couture.

C'est grâce à l'univers de GoSeeYou qu'ils se sont trouvés. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, l'application attire entre 50 et 150 nouveaux membres chaque jour.

«C'est drôle parce que chaque fois qu'il y a eu une annonce de confinement, on a vu une chute des utilisateurs, comme si les gens étaient comme... "Woh! OK, c'est pas le moment de rencontrer." Et puis, une semaine à deux semaines après, ça remonte», explique la fondatrice de l’application, Mélanie Trudel.

«Présentement, 94 000 téléchargements ont été faits sur l'application et entre 15 000 et 65 000 messages sont échangés dans la messagerie chaque jour.»

Selon Mme Trudel l’engouement est donc réel et les relations sérieuses semblent avoir la cote depuis l’apparition du virus.

«J'ai un couple qui habitait le même immeuble. Ils ont matché et, durant 14 jours, ils prenaient un verre sur le perron en bas en distanciation. Puis, alors qu'ils n'avaient vu personne d'autre chacun de leur côté, ils ont décidé d'aller plus loin et ils sont toujours ensemble aujourd'hui.»

La fondatrice de l’application a plusieurs autres exemples du genre, des relations différentes, à l’image de l’année que nous venons de traverser.