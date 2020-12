Le mini-brûlot de Marie-France Bazzo

Dès les premières pages de son essai Nous méritons mieux, Marie-France Bazzo écrit que ce n’est pas « un livre qui enrichira sa banque d’amis dans le milieu ».

Chère Marie-France, ne vous en faites pas. Vous auriez pu écrire un vrai brûlot, violent et polémique, que nos diffuseurs, en particulier Radio-Canada, n’en auraient pas été ébranlés. Sûr de posséder la vérité, le diffuseur public est imperméable à la critique. Encore plus lorsqu’elle est exprimée de façon civile et prudente.

Comme Robert Young dans le vieux feuilleton télévisé Father Knows Best, Radio-Canada a toujours raison. Même s’il ment... On avait laissé croire (y compris au conseil d’administration dont je faisais partie à l’époque) que vous aviez de votre propre chef abandonné l’émission matinale de la Première chaîne. C’est pas trop tôt, alors qu’on vous avait mise à la porte.

Vous reprenez dans ces 211 pages écrites dans la foulée les mêmes reproches que font depuis des années ceux dont le métier est de regarder la télévision d’un œil critique. Ceux-là ne sont pas si nombreux, car plusieurs sont en conflit d’intérêts ayant aussi des collaborations rémunérées par la télé ou la radio. Je salue néanmoins votre audace, puisque vous êtes productrice et donc, toujours tributaire des diffuseurs.

DES CARNAVALEUX !

Lorsque vous écrivez que les humoristes sont devenus « les aristocrates du showbiz québécois » et que « l’injonction d’être drôle prévaut à la radio comme à la télévision », vous répétez ce que disent des centaines de Québécois écœurés. Mais j’adore votre conclusion. « En l’espace d’un quart de siècle, écrivez-vous, les Québécois sont passés de militants à carnavaleux ».

Vous consacrez tout un chapitre à l’omniprésence des « cinquante mêmes stars interchangeables » du Québec, vous demandant s’il reste encore quelque chose qu’on ne sait pas de Guylaine Tremblay ! Je ne compte plus les courriels que je reçois de lecteurs qui se plaignent aussi de la même situation ridicule. Cette situation « qui donne, comme vous le dites, une télé de l’entre-soi, très familière, de la plogue à l’infini, du babillage ». Mine de rien, la télévision et la radio sont en train de faire le même coup avec Kim Thuy et quelques autres personnalités qui ne méritent sûrement pas d’être réduites à la saveur du jour.

RECTITUDE ET APPROPRIATION

Marie-France Bazzo raconte avoir été littéralement « convoquée » au Téléjournal de Radio-Canada pour avoir écrit dans BazzoMag un éditorial provocateur intitulé Je ne suis pas féministe. Ce soir-là, dit-elle, Céline Galipeau avait eu grand-peine à conserver sa neutralité. Elle aurait pu en écrire autant le 15 décembre dernier lorsque Céline Galipeau a interrogé Madame Annick Charrette. Céline avait la voix tremblotante et trépignait d’indignation suite à l’acquittement de Gilbert Rozon. Bonjour l’objectivité !

C’est lorsqu’elle aborde le « politiquement correct » et l’appropriation culturelle que Marie-France Bazzo est la plus percutante. Elle prévient, par exemple, avec un humour non dissimulé, l’anthropologue et allié des autochtones Serge Bouchard qu’il sera « un jour disqualifié pour parler des Premières nations parce qu’il est blanc ! » Elle ajoute que « tous devraient avoir le droit de parler de tout. Un Noir de jouer un Blanc. Un trans de jouer une femme. Un hétéro de jouer un gai ».

L’écrire dans un livre ne manque pas de cran, mais Marie-France Bazzo le répéterait-elle en ondes ? Surtout, la laisserait-on faire ? Je n’en suis pas certain. C’est pourtant pour cette liberté d’expression qu’existent les médias, en particulier la télévision et la radio publiques de Radio-Canada.