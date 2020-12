Les Jets misent sur Patrik Laine

Malgré les nombreuses rumeurs de transaction dont il a fait l’objet ces derniers mois, Patrik Laine commencera vraisemblablement la saison à Winnipeg. Et le directeur général des Jets a de grandes attentes à son endroit.

«J’assume qu’il aura probablement l’une des meilleures années de sa carrière vu le groupe de joueurs que nous avons», a dit Kevin Cheveldayoff, mardi, lors d’une visioconférence. Ses propos ont été rapportés notamment par TSN.

«Le professionnalisme que nous avons ici et le niveau de maturité que tous les joueurs gagnent d’année en année nous aident à aller de l’avant.»

L’attaquant finlandais a récolté 63 points, dont 28 buts, en 68 matchs la saison dernière. Il a toutefois été limité à un seul match lors du retour au jeu de la LNH en raison d’une blessure à un poignet. Les Jets ont été éliminés dès la ronde qualificative par les Flames de Calgary.

Depuis, les rumeurs d’échange n’ont cessé de circuler au sujet de Laine et les représentants du joueur ont même suggéré, en octobre, qu’une transaction pourrait être bénéfique pour les deux parties.

Cheveldayoff n’a pas discuté avec l’attaquant de 22 ans depuis son retour à Winnipeg en prévision de la saison 2020-2021, mais il dit être resté en contact constant avec les représentants du joueur pendant la saison morte.

«On est tous des professionnels, a lancé le DG des Jets. J’ai été un professionnel en tentant de faire mon travail cet été en considérant les différentes options possibles pour améliorer l’équipe. Et je crois que c’est ce que nous avons fait.»

Les Jets ont notamment fait l’acquisition de l’attaquant Paul Stastny des Golden Knigts de Vegas. Ce dernier avait évolué avec les Jets en 2017-2018.

«Nous croyons avoir l’un des meilleurs, sinon le meilleur top 6 de la LNH. Nous sommes excités de pouvoir compter sur des centres comme [Mark] Scheifele et Stastny dans notre top 6, avec des ailiers de qualité comme Patrik, Blake Wheeler et Nik Ehlers et Kyle Connor. Je crois qu’il y a plusieurs combinaisons possibles qui peuvent être très, très dynamiques», a indiqué Cheveldayoff.