Les jeunes pousses affectées par la pandémie

Perturbations, incertitudes, crises... l’année qui s’achève n’a pas été de tout repos en capital de risque, mais une embellie se dessine à l’horizon pour nos jeunes pousses numériques, selon des experts.

«L’année 2020 en a été une avec beaucoup de perturbations, beaucoup d’incertitudes avec une crise assez atypique par rapport à celles qu’on a connues», analyse Guillaume Caudron, PDG de Réseau Capital.

Au troisième trimestre de 2020, les investissements québécois en capital de risque ont fondu de près du tiers, comparativement à la même période l’an dernier, passant de 516 M$ à 173 M$ à peine, selon Réseau Capital.

«Il y a eu un plongeon très important du capital de risque en termes de transactions et de dollars investis», confirme Geneviève Tanguy, PDG d’Anges Québec, qui souligne que le nouveau modèle 100% virtuel de rencontres d’investisseurs a eu du bon en s’ouvrant aux régions du Québec.

«On a vécu en six mois ce qui devait arriver en cinq ans en santé en termes de transformation digitale. Avant, les gens étaient moins intéressés à parler à un médecin par zoom», image Andrew Popliger, associé et leader national du secteur des technologies chez PwC Canada.

Pour Pierre Garant, leader national en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton, la crise a amené une nouvelle réalité.

«Les medtech et les biotech ont la cote, l’accès aux capitaux et la sympathie des financiers», dit-il.

Lightspeed surprend

En pleine pandémie, d’autres entreprises ont réussi à marquer des points comme Nuvei, qui est entrée au TSX et Lightspeed, qui a fait des emplettes.

«Ça a été une année comme aucune autre. Évidemment, on est dans le détail et les restaurants, alors on a dû aider nos clients et on a eu du succès dans nos efforts», partage au Journal le PDG de Ligthspeed, Dax Dasilva, qui a avalé Gastrofix, Upserve et ShoopKeep pour poursuivre sa croissance.

Pour Element AI, c’est l’inverse qui s’est produit. La techno d’intelligence artificielle qui a amassé un quart de milliard de dollars américains en quatre ans a été vendue à l’américaine ServiceNow fin novembre.

Résultat, la firme dirigée par Jean-François Gagné qui ambitionnait d’être le premier géant du web québécois a licencié 42 travailleurs et cédé quelque 80 demandes de brevets à une techno californienne, qui vaut 140 G$ US en Bourse.

Des entreprises québécoises qui ont marqué l’année 2020

Nuvei

Solution de paiement

La techno de paiement québécoise Nuvei fondée par Philip Fayer est entrée à la Bourse de Toronto en septembre dernier en amassant plus de 700 M$ US, un nouveau record pour un techo sur cette place boursière.

Enerkem

Énergie

En fin d’année, Enerkem a eu droit à un prêt de 80 M$ et à un placement en parts privilégiées de 80 M$ de Québec, pour un total de 160 M$ dans le projet d’usine de 875 M$ de Recyclage Carbone Varennes d’Enerkem, en Montérégie.

Hopper

Voyage

En pleine pandémie, l’application de réservation de billets d’avion s’est ajustée et a commencé à proposer des «produits financiers de protection» à ses clients, ce qui a souri à l’entreprise, a confié son PDG Frédéric Lalonde à La Presse.

Element AI

Intelligence artificielle

Element AI, cofondée par Jean-François Gagné et Yoshua Bengio, a été vendue au géant américain ServiceNow en novembre dernier, ce qui a fait dire au PDG de Coveo, Louis Têtu, qu’elle a cédé son talent pour «des peanuts».

Lightspeed

Logiciel de vente

Lightspeed a pris deux bouchées d’un demi-milliard $ en pleine crise sanitaire en avalant coup sur coup les américaines Upserve et ShopKeep. Lightspeed vaut 10 G$ à la Bourse de Toronto.

Repare Therapeutics

Biotechnologie

La biotech québécoise de réparation de l’ADN Repare Therapeutics est entrée à la Bourse l’été dernier en émettant 11 millions d’actions à 20$ US. Fondée en 2016, l’entreprise a une cinquantaine d’employés ici et une vingtaine à Boston.

Les technos de paiement (MYLO, FLEXPAY), de santé (MEDFAR. Gorendezvous.com), en commerce de détail (BONLOOK, HEYDAY), en enseignement (Edtech PAPER), en divertissement en ligne (SPORTLOGIC, LANDR) ou encore en intelligence artificielle (MIMS.AI, AXES.AI) sont à surveiller cette année, selon Anges Québec.