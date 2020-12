Offres alléchantes des compagnies aériennes

Tandis que les gouvernements du Québec et du Canada continuent de déconseiller tout séjour non essentiel à l’étranger, compagnies aériennes et voyagistes multiplient les offres alléchantes pour inciter un maximum de Québécois à prendre des vacances.

Une situation qui, sans être illégale, soulève nombre de questions d’ordre éthique dans un contexte de pandémie.

« Ce n’est pas parce que c’est permis que c’est pour autant moral », tranche le professeur en management de l’Université du Québec à Montréal, Mehran Ebrahimi.

Nul besoin de chercher longtemps pour dénicher des billets d’avion ou des forfaits-vacances défiant toute concurrence.

Plus de 50 % de rabais

Air Canada, Air Transat et Sunwing, toutes des compagnies en difficulté, écoulent leurs voyages à des prix coupés dépassant souvent les 50 %.

Transat, par exemple, offre un forfait de sept jours au Pullman Cayo Coco, un établissement cubain classé 5 étoiles, pour 889 $ par personne, taxes comprises.

C’est une réduction de 56 % sur le tarif régulier de 2036 $, comprenant le transport, l’hébergement, la nourriture et l’alcool à volonté.

Sunwing offre un séjour similaire dans un tout-compris 5 étoiles à Punta Cana, en République dominicaine, pour 1035 $ par personne.

Il s’agit d’un rabais de 59 % sur le prix régulier de 2495 $.

Voilà le type de promotion qui atteint sa cible, si l’on se fie au nombre de vacanciers partis du Québec ces derniers jours.

8000 voyageurs par jour

Depuis le 14 décembre, Aéroports de Montréal a enregistré une moyenne de 8000 passagers par jour, comparativement à 5300 en novembre.

Le DG de l’Institut de la confiance dans les organisations s’interroge sur les considérations éthiques qui sous-tendent une telle stratégie de mise en marché.

« Ces entreprises ont une responsabilité sociale. En période d’hyperpropagation, cela devient même un enjeu de sécurité publique, dit Donald Riendeau. Mais elles doivent aussi survivre ».

Son opinion rejoint celle du professeur Ebrahimi, qui préfère parler d’une responsabilité partagée entre les compagnies aériennes, les gouvernements et les voyageurs.

« Certes, les transporteurs créent des conditions qui encouragent des voyageurs à s’exposer davantage au virus. Mais on n’en serait pas là si nos élus avaient pris leurs responsabilités et eu le courage de fermer les aéroports. »