Où le monde s’en va-t-il?

La pandémie qui nous est tombée dessus a créé des remous terribles pour la majorité d’entre nous qui vivons sur une planète dont nous avons abusé sans discontinuer depuis des décennies. Certains se rendaient compte que tout n’allait pas comme sur des roulettes vu les tsunamis, les tremblements de terre, l’augmentation des tempêtes tropicales et la fonte des glaciers qui allaient en s’accélérant. Mais personne, à part quelques illuminés comme Greta Thunberg et Dominique Champagne, n’osait prendre le taureau par les cornes pour dire « C’est assez, on inverse la vapeur ! »

Ma conjointe et moi avions commencé à aborder ce sujet d’importance depuis quelques années avec nos deux enfants qui ont 8 et 10 ans maintenant, à qui nous voulions inculquer d’autres valeurs que celles de la consommation à tout crin et du paraître au détriment de l’être. Non pas qu’on soit mieux que les autres, mais on faisait une prise de conscience personnelle des dérives de la société occidentale.

On passait nous aussi pour des illuminés dans nos cercles avec notre façon de privilégier les transports en commun, en ménageant notre unique automobile au max, en achetant en vrac, en cuisinant en grosse quantité pour réduire les coûts et en nous privant de luxe pour nous tourner vers des activités en famille et inciter nos enfants à toujours penser aux plus démunis qui rament pour arriver, alors que nous, on nage encore dans la facilité et une certaine abondance, tout en se privant plus que la majorité.

Il a fallu qu’arrive ce foutu Virus pour que la planète commence enfin à se réveiller. Un réveil brutal pour la majorité, mais plus doux pour nous qui avions déjà amorcé un virage. Tout le monde a pu constater combien il est difficile de changer ses habitudes de vie, mais qu’on peut y arriver quand on nous y force. On souhaite juste, ma femme et moi, que s’installe le long terme dans le changement pour une majorité d’entre nous. La planète nous le commande. Elle n’a surtout plus besoin de cette course effrénée au profit en exploitant les plus faibles. Car les plus faibles sont présentement à terre avec de l’aide donnée au compte-gouttes.

Un citoyen qui s’implique avec sa famille

Je pense comme vous que la société aurait intérêt à amorcer d’elle-même le changement plutôt que de se le faire imposer comme ce fut le cas pour la COVID. D’ailleurs je lisais dans une entrevue donnée à Chantal Guy de La Presse+ par le philosophe Alain Deneault qu’« On dirait en esthétique que cette pandémie se présente comme un élément déclencheur dans le récit, qui apporte une pensée, une action, une attitude et des dispositions nouvelles... On voit bien qu’il y a des problèmes majeurs qui sont liés à notre mode de vie et que le XXI° siècle sera l’occasion d’un changement de paradigme. Il faudra vivre autrement. Le capitalisme tel qu’on le connaît ne pourra pas perdurer... Le mot économie ne pourra pas toujours équivaloir à s’organiser pour aider des actionnaires à accroître leurs capitaux. » On ne peut qu’espérer voir cette prophétie se réaliser dans un avenir rapproché !