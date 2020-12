Plus de 125 000$ en bourses

La 29e remise du Programme de bourses Banque Nationale au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) s’est tenue récemment sur Facebook. Au total, ce sont 37 étudiants-athlètes (âgés de 14 à 27 ans) qui se sont partagé 126 000$ en bourses individuelles de 2000$ ou de 4000$ dans les catégories Relève, Élite et Excellence. Parmi les récipiendaires, notons Louis Paradis (photo 1), de Québec, ski acrobatique (bosses); Loïc Tremblay (2), de L’Ancienne-Lorette, plongeon; Roxanne Vermette (3) de Saint-Ferréol-les-Neiges, vélo de montagne et Andres Esteban Riano Rodriguez (4), de Lévis (Breakeyville), boxe, 56 kg. Ont aussi reçu des bourses: Antoine Bouchard, Jonquière, judo (73 kg); Maude Charron, Rimouski, haltérophilie (64 kg); Alisson Gobeil, Alma, paranatation; Alexis Marceau, Rivière-du-Loup, patinage de vitesse courte piste et Mathieu Ouellet, Alma, natation.

Solidarité, collaboration et entraide

Des festivités tout au long de l’année, des rassemblements et des événements pour remercier la clientèle et les collaborateurs, c’est de cette façon que la microbrasserie Archibald, forte de sa réputation et fidèle à sa signature, fêtera ses 15 ans. Depuis son ouverture en 2005, la microbrasserie Archibald pose des gestes de solidarité et d’entraide tournés vers la collectivité. Elle marquera donc cet anniversaire important en offrant encore plus et en poursuivant d’une façon significative ses initiatives d’appuis et ses actions bienveillantes. Le traditionnel Archidon, au profit de Lauberivière, qui permet d’offrir un dîner de Noël à 250 personnes vivant en situation d’itinérance, en plus de soutenir divers organismes communautaires, sera présenté exceptionnellement en mai 2021 (si les conditions le permettent). Malgré l’annulation de l’événement, un chèque au montant de 10 000$ sera remis à l’organisme. La microbrasserie Archibald profitera également de la période des Fêtes pour remettre en collaboration avec les magasins Latulippe, des gants, des mitaines, des tuques et des foulards aux 250 convives qui sont normalement reçus. Sur la photo, l’Archidon de 2019.

Soutien à la communauté

Plusieurs Caisses Desjardins de la région de Québec se sont associées, à titre de partenaire principal, pour l’achat d’un véhicule de transport utilitaire pour Accès-Loisirs Québec, et ce, grâce à une contribution commune de 30 000$. Depuis 2015, Accès-Loisirs Québec a mis en place une centrale d’équipement de loisir qui permet de répondre gratuitement aux besoins en matériel sportif, culturel et de plein air des personnes et des familles à faible revenu principalement sur le territoire de la ville de Québec. Afin de faciliter la récupération des articles de plein air, de permettre la rentabilisation des déplacements et de répondre à la forte demande, l’organisme avait besoin de se procurer un véhicule. Le soutien à la communauté figure parmi les priorités des caisses, selon Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou.

Anniversaires

Gaston Bélanger, (photo) des Promotions sportives GB de Beauport... Nicolas Lacroix, du FM 93... Gabrielle Destroismaisons, chanteuse québécoise, 39 ans... Jude Law, acteur britannique, 48 ans... Laurent Gerra, humoriste, imitateur et acteur français, 53 ans... Antoine Durand, comédien québécois, 59 ans... Jon Voight, acteur américain, père d’Angelina Jolie, 82 ans.

Disparus

Le 29 décembre 2017: Guy Joron (photo), 77 ans, ancien ministre péquiste (1977-1980) et philanthrope... 2016: William Salice, 83 ans, l’inventeur de l’œuf Kinder... 2016: F. Ross Johnson, 85 ans, homme d'affaires canadien... 2014: Guy Samson, 84 ans, artisan de radio (CKCV) et de la télévision (Télé-Capitale)... 2014: Éric Larivière, 46 ans, réalisateur commercial (télé)... 2013: Catherine Bégin, 74 ans, comédienne et actrice québécoise... 2009: René Dionne, 80 ans, historien, professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2008: Ted Lapidus, 79 ans, grand couturier français... 2006: Bernard Gonnet, 60 ans, directeur de l'école de ski de Stoneham pendant près de 20 ans... 2006: Michel Plasse, 58 ans, ex-gardien de but de la LNH... 2002: Carl Schwende, 82 ans, considéré comme le père du Panthéon des sports du Québec.