Pool NFL: les premiers de classe

La conclusion de la 16e semaine d’activités dans la NFL signifie la fin de la saison des millions d’amateurs de pool de football. C’est donc l’heure des bilans.

Voici deux joueurs par position offensive qui ont connu d’excellentes saisons et fait le bonheur de ceux qui les possédaient dans leurs formations :

- Josh Allen, quart-arrière

En plus de permettre aux Bills de Buffalo de connaître leur meilleure campagne depuis 1993, Josh Allen a été payant pratiquement toutes les semaines pour les poolers.

En 16 rencontres, il a amassé 4320 verges de gain et 34 touchés via les airs. Le pivot de troisième année a également parcouru 418 verges et franchi la ligne des buts à huit reprises avec ses jambes.

Sa constance et sa polyvalence ont fait de lui une valeur sure. Il sera assurément choisi plus tôt lors des repêchages de la campagne 2021.

- Tom Brady, quart-arrière

Qui aurait cru qu’un quart-arrière de 43 ans qui dispute une première saison avec nouvelle équipe allait être dans le top 10 des meilleurs pivots les plus productifs cette saison?

Choisi dans les alentours de la neuvième ronde en moyenne*, Tom Brady a été plus performant que six quarts qui ont été sélectionnés avant lui.

- Alvin Kamara, porteur de ballon

Le demi offensif des Saints de La Nouvelle-Orléans est un choix de première ronde année après année. En 2020, il a encore prouvé pourquoi il avait la confiance des poolers. Alvin Kamara a été le meilleur de sa profession, lui qui a inscrit 16 touchés au sol et cinq majeurs en attrapant des relais.

Au premier rang des pointeurs dans les pools, Kamara devance Dalvin Cook et Derrick Henry, qui mérite également que leurs noms soient dans ce palmarès.

- James Robinson, porteur de ballon

Juste après le trio de tête, on retrouve James Robinson au quatrième échelon des porteurs de ballon qui ont engrangé le plus de points. Jouant pour la pire équipe de la NFL, les Jaguars de Jacksonville, l’athlète de 22 ans a été régulier comme une horloge.

Parions qu’il sortira plus haut qu’au 11e tour l’an prochain.

- DK Metcalf, receveur de passes

Le footballeur des Seahawks de Seattle a démontré qu’il était l’un des meilleurs de sa profession en 2020. En 15 joutes, il a attrapé 80 passes pour 1282 verges et 10 majeurs. DK Metcalf en est seulement à sa deuxième saison dans le circuit Goodell, ce qui signifie qu’il est encore loin de son plein potentiel. Une composante qui a de quoi faire rêver les poolers qui évoluent dans une ligue où l’on peut garder certains joueurs.

- Davante Adams, receveur de passes

Aucun receveur de passes de la NFL n’a capté plus de passes de touché que Davante Adams cette saison. Le joueur des Packers de Green Bay a atteint la zone payante à 17 reprises, lui qui n’a disputé que 13 rencontres. Tant et aussi longtemps que le club du Wisconsin n’aura pas un autre receveur étoile dans sa formation, Adams aura la chance d’être le meilleur parmi ses pairs.

Mention spéciale à Tyreek Hill et Stefon Diggs, qui ont aussi été un cauchemar pour ceux qui devaient les affronter en 2020.

- Travis Kelce, ailier rapproché

Travis Kelce est dans une classe à part. Avec encore un match à disputer, l’acolyte de Patrick Mahomes chez les Chiefs de Kansas City a déjà battu le record pour les verges amassées par un joueur de sa position en une seule campagne. Kelce a attrapé 105 des 145 relais envoyés dans sa direction pour des gains de 1416 verges et 11 touchés.

Il a connu une seule contre-performance en cette année, ce qui est un exploit en soi.

- Darren Waller, ailier rapproché

Loin derrière Kelce, mais bien avant le troisième ailier rapproché le plus productif, nous retrouvons le représentant des Raiders de Las Vegas. En moyenne, Darren Waller a été choisi à la fin de la sixième ronde, soit derrière cinq des athlètes qui ont le même rôle que lui. Les 1079 verges et les huit majeurs qu’il a amassés en 2020 feront de lui un choix prisé en 2021.

