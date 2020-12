Pools LNH: top 25 des gardiens

Voici la liste des 25 gardiens qui devraient être les plus productifs dans vos pools de hockey lors de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le classement projette le nombre de victoires et de blanchissages qu'un gardien obtiendra. L'ordre tient compte de données passées dans des catégories de production, d'efficacité, d'évolution, de durabilité, de profitabilité, de valeur ajoutée et, on va se le dire, d'évaluation personnelle.

1. Andrei Vasilevskiy (Lightning – 9 500 000 $)

Il serait osé de ne pas mettre au premier rang celui qui domine la LNH à sa position depuis les trois dernières saisons. Personne n’a remporté plus de victoires au cours de cette période que le Russe, qui a obtenu au passage le trophée Vézina en 2019. Un choix sûr, considérant que la formation du Lightning, qui vient de remporter la coupe Stanley, n’a pas été grandement altérée.

2. Connor Hellebuyck (Jets – 6 166 666 $)

Hellebuyck s’est adjugé le trophée Vézina en 2020 et il est le gardien qui a vu le plus d’action au cours des trois dernières campagnes, avec en moyenne 63 départs par saison. Rien n’indique que Paul Maurice va réduire sa charge de travail. Non seulement, il obtient la grande majorité des départs à Winnipeg, mais il affiche des statistiques de taux d’efficacité (,922 en 2019-2020) et de moyenne de buts alloués (2,57 en 2019-2020) ahurissantes.

3. Tuukka Rask (Bruins – 7 000 000 $)

Le Finlandais aurait peut-être pu être classé plus haut, mais son utilisation un peu plus sporadique que celle des deux premiers a joué dans la balance. Rask partage le filet avec Jaroslav Halak, qui a disputé 71 parties en deux saisons comme adjoint. Mais avec un taux d’efficacité de ,929 et une moyenne de buts alloués de 2,12 en 2019-2020, cela prouve que Rask est un des meilleurs de sa profession.

4. Carter Hart (Flyers – 730 833 $)

Le jeune gardien des Flyers n’est dans la ligue que depuis deux saisons, mais déjà il s’est approprié le poste de gardien de but numéro 1 de l'une des bonnes équipes de la LNH. Il est jeune, il est talentueux et il devrait voir beaucoup de «rubber» en 2020-2021. N’hésitez pas.

5. Jordan Binnington (Blues – 4 400 000 $)

Binnington est dans la même situation à St. Louis qu’Hart peut l’être à Philadelphie... à la seule différence qu’il a soulevé la coupe Stanley. Mais point de vue fantasy, Binnington a les chiffres pour faire partie du top 5. La seule inquiétude est qu’il a perdu son général à la défense, alors qu’Alex Pietrangelo a pris le chemin de Vegas. Jusqu’à quel point cela affectera-t-il les performances du jeune gardien des Blues? Difficile à savoir exactement.

6. Frederik Andersen (Maple Leafs – 5 000 000 $)

Andersen est un métronome depuis qu’il s’est joint aux Leafs il y a quatre saisons. Le Danois, c’est 60 matchs, 30 victoires quelques jeux blancs au passage. Maintenant, faites une règle de 3 pour ramener ça sur 56 matchs. Une valeur sûre.

7. Robin Lehner (Golden Knights – 5 000 000 $)

Lehner semble avoir volé le poste de partant à Marc-André Fleury chez les Golden Knights grâce à des séries éliminatoires extraordinaires. Le Suédois devra subir une opération chirurgicale à une épaule, mais devrait être prêt pour le camp d’entraînement.

8. Carey Price (Canadiens – 10 500 000 $)

Nous y voilà! Price n’a pas peut-être pas une équipe du top 10 devant lui, mais il continue de faire des miracles avec les moyens mis à sa disposition. Toutefois, l’arrivée de Joel Edmundson pourrait aider à stabiliser la brigade défensive du CH et aider un peu plus Price. Cependant, le gardien sera désormais épaulé par Jake Allen cette saison et ainsi, il se pourrait que sa charge de travail soit diminuée un tantinet. Du moins, c'est le plan, non? Il est celui qui a disputé le plus de matchs parmi les gardiens de la LNH au cours des deux dernières saisons.

9. Ilya Samsonov (Capitals – 925 000 $)

Avec Braden Holtby maintenant à Vancouver, la voie est libre pour Samsonov dans la capitale américaine. Il n’a disputé que 26 parties dans la LNH, mais l’échantillon a été tel que Peter Laviolette, le nouvel entraîneur des Caps, n’hésitera pas à en faire son gardien de but numéro 1. Initialement, Samsonov devait avoir Henrik Lundqvist comme mentor. Toutefois, le Suédois a décidé de faire l'impasse sur la prochaine en raison d'un problème cardiaque.

10. Igor Shesterkin (Rangers – 925 000 $)

Shesterkin a eu l’effet d’une bombe nucléaire à New York en remportant 10 de ses 12 matchs en fin de saison 2019-2020. Avec Lundqvist maintenant parti, Shesterkin a clairement devancé Alexandar Georgiev comme partant des «Blue Shirts». Et il faut dire que la formation new-yorkaise ne sera pas piquée des vers avec les Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Anthony DeAngelo, Kaapo Kakko et... Alexis Lafrenière.

11. Philipp Grubauer (Avalanche – 3 333 333 $)

La situation est un peu plus compliquée au Colorado. Grubauer semble encore le numéro 1, mais Pavel Francouz lui souffle dans le cou. Les deux gardiens ont été blessés lors des plus récentes séries éliminatoires, si bien que c’est Michael Hutchinson, maintenant avec les Maple Leafs, qui avaient amorcé les trois dernières rencontres face aux Stars. Mais l’Avalanche est une puissance de la LNH et son premier gardien engrangera les points.

12. Jacob Markstrom (Flames – 6 000 000 $)

Markstrom a brillé lors de la dernière saison avec les Canucks, si bien qu’il a accepté le gros contrat avec les Flames de Calgary. Il sera le numéro un incontesté, mais dans une équipe moins en vogue.

13. Braden Holtby (Canucks – 4 300 000 $)

C’était l’entre-saison du changement pour Braden Holtby. On le sentait venir, mais son temps avec les Capitals est venu à échéance. Il continuera sa carrière sur la côte ouest canadienne avec les jeunes et talentueux Canucks. Il reste maintenant à voir quelle sera la répartition du travail entre lui et Thatcher Demko, qui est identifié comme le gardien de but d’avenir de l’équipe.

14. Semyon Varlamov (Islanders – 5 000 000 $)

Les Islanders sont étanches défensivement et Semyon Varlamov leur rend bien. Toutefois, si Varlamov devrait être celui qui amorce une majorité de rencontres, ses plans pourraient être rapidement contrecarrés par Ilya Sorokin, qui disputera sa première campagne en Amérique du Nord.

15. Marc-André Fleury (Golden Knights – 7 000 000 $)

Le Québécois ne semble plus être le gardien numéro un des Golden Knights. Mais il a encore beaucoup de bon hockey à offrir. Une blessure à Robin Lehner, déjà amoché, est si vite arrivée. Sinon, est-ce qu’une transaction pourrait se dessiner?

16. Ben Bishop (Stars - 4 196 666 $) (blessé)

Bishop est normalement le numéro 1 des Stars. Mais il est actuellement blessé et n'amorcera pas la campagne. Si vous tenez à obtenir le premier gardien de l'équipe texane, tournez-vous vers le #17 de cette liste.

17. Anton Khudobin (Stars – 3 333 333 $)

Khudobin est un gardien de but substitut. Mais la donne est un peu modifiée en raison de la blessure à long terme à Ben Bishop. Khudobin a prouvé qu'il peut faire le travail lors des dernières séries éliminatoires. Pourra-t-il transposer cela en saison régulière? Il a une bonne équipe devant et devrait obtenir sa part de victoires.

18. Sergei Bobrovsky (Panthers 10 000 000 $)

«Bob» n’a rien cassé à sa première saison sous le chaud soleil de la Floride. Avec un très lucratif contrat à long terme en poche, le Russe voudra certainement faire oublier ses performances de 2019-2020 et ainsi revenir à sa forme d’antan.

19. Tristan Jarry (Penguins – 3 500 000 $)

Matt Murray maintenant parti, Tristan Jarry a le champ libre avec les Penguins. Le Britanno-Colombien a bien fait l’an passé, mais sera-t-il prêt à négocier avec la pression et la charge de travail d’un gardien de but numéro un?

20. Matt Murray (Sénateurs – 6 250 000 $)

Parlant de Murray, il aura devant lui des Sénateurs jeunes et complètement transformés. Pierre Dorion a été l’un des DG les plus actifs lors de l’entre-saison. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles, quand même.

21. Jaroslav Halak (Bruins – 2 250 000 $)

Le Slovaque est probablement le meilleur gardien de but numéro 2 de la LNH alors qu’il a brillamment pris la relève de Rask depuis deux saisons. Le problème, c’est qu’il est un gardien de but numéro 2. Mais si Rask tombe au combat, Halak deviendra rapidement un vol.

22. Thatcher Demko (Canucks – 1 050 000 $)

Le gardien format géant frappe à la porte. Mais 2020-2021 pourrait être une saison de transition derrière Braden Holtby. Cependant, ne sait-on jamais.

23. Darcy Kuemper (Coyotes – 4 500 000 $)

Kuemper a de superbes statistiques depuis les deux dernières campagnes, mais les victoires ne sont pas au rendez-vous autant qu’elles devraient l’être. Parce que... Coyotes.

24. Petr Mrazek (Hurricanes – 3 125 000 $)

Les Hurricanes ont une formation prometteuse et Mrazek est clairement en avant de James Reimer. Ça s’arrête ici pour l’instant.

25. Joonas Korpisalo (Blue Jackets – 2 800 000 $)

Korpisalo a fait écarquiller bien des yeux en 2019-2020 alors qu’il a constitué la demie d’un tout de même solide duo avec le Letton Elvis Merzlikins. On parle de 19 victoires, d'une moyenne de buts alloués de 2,60 et d'un taux d'efficacité de ,911.

Mentions honorables

John Gibson (Ducks 6 100 000 $), Mackenzie Blackwood (Devils – RFA), Ilya Sorokin (Islanders – 2 000 000 $), Elvis Merzlikins (Blue Jackets – 4 000 000 $), Juuse Saros (Predators – 1 500 000 $), Pavel Francouz (Avalanche – 2 000 000 $)

Duos de gardiens

• Ducks d’Anaheim : John Gibson et Anthony Stolarz

• Coyotes de l’Arizona : Darcy Kuemper et Antti Raanta

• Bruins de Boston : Tuukka Rask et Jaroslav Halak

• Sabres de Buffalo : Linus Ullmark et Carter Hutton

• Flames de Calgary : Jacob Markstrom et David Rittich

• Hurricanes de la Caroline : Petr Mrazek et James Reimer

• Blackhawks de Chicago : Malcolm Subban et Collin Delia

• Avalanche du Colorado : Philipp Grubauer et Pavel Francouz

• Blue Jackets de Columbus : Joonas Korpisalo et Elvis Merzlikins

• Stars de Dallas : Anton Khudobin et Ben Bishop (blessé) (autre : Jake Oettinger)

• Red Wings de Detroit : Thomas Greiss et Jonathan Bernier

• Oilers d’Edmonton : Mike Smith et Mikko Koskinen

• Panthers de la Floride : Sergei Bobrovsky et Chris Driedger

• Kings de Los Aneles : Jonathan Quick et Calvin Petersen

• Wild du Minnesota : Cam Talbot et Alex Stalock

• Canadiens de Montréal : Carey Price et Jake Allen

• Predators de Nashville : Juuse Saros et Pekka Rinne

• Devils du New Jersey : Mackenzie Blackwood et Corey Crawford

• Islanders de New York : Semyon Varlamov et Ilya Sorokin

• Rangers de New York : Igor Shesterkin et Alexandar Georgiev

• Sénateurs d’Ottawa : Matt Murray et Anders Nilsson

• Flyers de Philadelphie : Carter Hart et Brian Elliott

• Penguins de Pittsburgh : Tristan Jarry et Casey DeSmith

• Sharks de San Jose : Devan Dubnyk et Martin Jones

• Blues de St. Louis : Jordan Binnington et Ville Husso

• Lightning de Tampa Bay : Andrei Vasilevskiy et Curtis McElhinney

• Maple Leafs de Toronto : Frederik Andersen et Jack Campbell

• Canucks de Vancouver : Braden Holtby et Thatcher Demko

• Golden Knights de Vegas : Robin Lehner et Marc-André Fleury

• Capitals de Washington : Ilya Samsonov et Phoenix Copley

• Jets de Winnipeg : Connor Hellebuyck et Laurent Brossoit

* les gardiens dont le nom est en gras signifient qu’ils devraient être, sans trop de doute, les gardiens de but #1 de l’équipe.

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie du site CapFriendly.