Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 30 décembre.

«Unité canine»

Voyez deux épisodes consécutifs de cette nouveauté d’automne de MOI ET CIE, qui démontre comment les chiens peuvent aider les policiers dans leur boulot.

Mercredi, 18 h et 18 h 30, MOI ET CIE

«Madame Lebrun»

Madame Lebrun a droit à sa propre rafale cette semaine sur les ondes de Canal D. Mercredi, notre Germaine (Benoît Brière) encaisse un petit coup de déprime et, pour lui remonter le moral, Steve (Marc Beaupré) l’invite à donner un coup de main à un candidat politique de son comté, un bel Italien qui fera rêver Germaine et Carole (Sylvie Moreau).

Mercredi, 18 h, Canal D

«Michel Barrette – Drôle de vie»

L’as conteur Michel Barrette en a encore long à dire. On le retrouve ici dans la captation de son 11e et avant dernier spectacle, «Drôle de vie», lancé en 2016, dans lequel l’humoriste nous entretient de l’éducation des enfants et de la vieillesse, entre autres.

Mercredi, 18 h 59, TVA

«Bleu Jeans Bleu en téléski»

Il n’y a que Bleu Jeans Bleu pour imaginer un concert brodé autour de la thématique du chalet hivernal après une journée de ski. Au sommet du Mont Bromont, le groupe réinvente ses chansons à succès et accueille des invités surprises.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec

«Coup de foudre dans l’ascenseur»

Une infirmière se retrouve coincée dans un ascenseur avec un bel homme lors d’une soirée. Le lendemain, la jeune femme constate que son coup de foudre bosse au même hôpital qu’elle... mais qu’il ne se souvient pas d’elle. Avec Jillian Murray et Trevor Donovan.

Mercredi, 20 h, Séries Plus

«Les seize saisons de Nagano»

Documentaire accompagnant maestro Kent Nagano dans sa dernière saison à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). L’émission spéciale est précédée, à 19 h 30, du conte musical «Il est né le divin enfin!», présenté par l’OSM et Fred Pellerin pour la première fois en 2015 à la Maison symphonique.

Mercredi, 21 h, ICI Télé

«Le trip à trois»

Martin Matte et Mélissa Désormeaux-Poulin jouent les couples désireux de mettre du piquant sous leur couette dans ce film de Nicolas Monette datant de 2017. Bénédicte Décary et Geneviève Schmidt se démarquent dans des rôles secondaires.

Mercredi, 22 h 30, TVA