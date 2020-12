2020: annus horribilis

Quand j’ai interviewé Simon Olivier Fecteau à QUB radio, je lui ai dit qu’il devrait rebaptiser l’émission de fin d’année.

Au lieu de Bye bye, l’émission 2020 devrait s’intituler Bon débarras ! ou encore @*&?%$#@#?%$ !!!.

Voici certains des bons et des mauvais coups qui ont marqué l’année.

LES MAUVAIS COUPS

La décision de fermer les musées mais de garder les galeries d’art ouvertes. Quoi, on ne pouvait pas attraper la COVID devant un tableau si ce tableau était à vendre ?

La décision de fermer les librairies mais de garder les magasins de revues ouverts. Quoi, un livre est un produit essentiel s’il est vendu en même temps qu’un billet de 6/49 ?

La quatrième et dernière saison de Dix pour cent, cette série française qui se déroule dans une agence d’agents d’artiste. Les épisodes avec Charlotte Gainsbourg et Sigourney Weaver sont particulièrement plates, alors que cette série était si pétillante ! On a quasiment envie de leur donner leur 4 pour cent !

L’insupportable chanson de Philémon Cimon M. l’premier ministre, calquée sur Le déserteur de Boris Vian. « Monsieur l’premier ministre / Je vous fais une lettre/ Il faudrait reconnaître le racisme systémique.

Depuis plus de 4 siècles / On est ben malhonnête / Et on court à notre perte / De tuer nos ancêtres.

Tout ce qu’on l’a amené (sic) / C’est de la guerre et du drame / On a violé leurs femmes / On a tué leurs bébés ».

Le manque de jugement et d’empathie élémentaire du chum d’Éric Salvail qui a photographié des bouteilles de champagne vides et écrit « Parce qu’il faut célébrer parfois !!! » après l’acquittement de l’ancien animateur. L’expression « On se garde une petite gêne » ne fait pas partie de son vocabulaire ?

La très mauvaise publicité du gouvernement sur l’annulation de Noël avec François Bellefeuille pogné dans une boule de verre. Une annonce qui ne fait que ressasser des blagues entendues mille fois sur le mononcle qu’on n’entendra pas aux Fêtes et les cadeaux inutiles des matantes qui n’ont pas de goût.

LES BONS COUPS

Les vidéos d’Arnaud Soly, les reprises de Damien Robitaille et les tweets de Mario Tessier. Ces trois-là ont réussi à nous étamper un sourire dans le visage pendant l’année la moins drôle de notre existence.

Maka Kotto et Lulu Hughes qui chantent ensemble What a Wonderful World de Louis Armstrong.

Deux documentaires sur la vie après la célébrité. À la télé, L’ombre et la lumière de Véronique Cloutier et, à la radio, le balado Pourquoi Marie ? de Stéphane Leclair sur Marie Carmen. Quel drôle de hasard qu’en cette année où tant de comédiens ou musiciens ont dû faire une croix sur leur métier, ces deux séries se questionnent sur le sevrage face au « merveilleux monde du show-business ».

La splendide exposition sur Frida Kahlo au Musée national des beaux-arts de Québec, qui a su insuffler un peu de couleurs dans cette année toute grise.

HORS CATÉGORIE

Le documentaire Indignité, de Jean-Sébastien Lozeau et Jules Richer, sur la catastrophe annoncée des morts en CHSLD.

Faire ce documentaire, c’est un bon coup. Mais laisser mourir des personnes âgées, sans eau, sans nourriture, sans tendresse et sans dignité, c’est le plus mauvais coup de 2020.