6 sentiers glacés romantiques où patiner en soirée

Un sentier glacé en forêt, c’est féérique. Mais un sentier glacé et illuminé en forêt où on peut patiner main dans la main une fois la nuit tombée, ça l’est encore plus! Les endroits suivants offrent tous des soirées de patinage cet hiver, de façon occasionnelle ou régulière.

Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés. Vérifiez les règles et les restrictions de chaque site avant de partir, ainsi que les conditions de glace et de réservation.

Domaine enchanteur

Mauricie

Aussi connu comme le Domaine de la forêt perdue, ce site de Notre-Dame-du-Mont-Carmel entretient un réseau de sentiers glacés totalisant plus de 12 km, sous les arbres enneigés, ainis qu'une miniferme. À compter du 23 décembre, il sera ouvert jusqu’à 22h pour des soirées illuminées. Réservation en ligne obligatoire, de jour comme de soir.

Tarifs et infos: www.domaineenchanteur.com

Au cœur du Lac des Loups

Outaouais

Tout près du parc de la Gatineau, Au cœur du Lac des Loups offre un sentier glacé de 3 km en pleine forêt. Au cours de la saison, des soirées de patin à la lueur de flambeaux seront proposées (de 19h à 22h, places limitées, sur réservation). La première aura lieu le 8 janvier 2021.

Tarifs et infos: www.patinageenforet.com

Parc du Bois-de-Belle-Rivière

Laurentides

Une piste glacée de 2,5 km sillonne la forêt d’érables et de conifères du parc du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel. Au cours de l’hiver, des soirées illuminées de «douces lumières multicolores» seront offertes. Les dates seront annoncées sur le site web ou la page Facebook.

Tarifs et infos: www.boisdebelleriviere.com (ouverture encore à venir)

Sentier glacé de Magog

Cantons-de-l’Est

Ce sentier de 2,8 km, composé de quatre boucles sinueuses, ne se trouve pas au milieu d’une forêt enneigée, mais plutôt aux abords du lac Memphrémagog. Le jour, il offre des vues sur les montagnes et le plan d’eau gelé; le soir, il est illuminé jusqu’à 21h45.

Accès gratuit. Infos: www.ville.magog.qc.ca

Le parc de glisse du Grand-Héron

Région de Québec

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, on peut profiter de boucles glacées en forêt totalisant 2,5 km. Les patineurs peuvent faire leurs steppettes sous les étoiles ici aussi, puisque le sentier est illuminé le soir. Les réservations sont obligatoires.

Tarifs et infos: www.villescjc.com

Sentier du parc John-H.-Molson

Laurentides

À Saint-Sauveur, le parc John-H.-Molson est doté d’un sentier de patinage dans les bois de 1,5 km de long. Il est illuminé et ouvert en soirée, mais attention: plusieurs plages horaires sont réservées aux résidents de la ville. À vérifier avant de partir.

Accès gratuit. Infos: www.laurentides.com