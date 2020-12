Aide de 2000$: Trump est avec les démocrates

Les sénateurs républicains sont placés devant un dilemme cornélien. Ils vont devoir choisir entre leur conservatisme fiscal et les largesses de Trump. La majorité républicaine au Sénat doit soit approuver l’allocation d’aide de 2000 $ aux particuliers qu’elle a déjà rejetée et qui est maintenant soutenue par Trump, soit défier le président. Trump a tweeté qu’à moins qu’ils aient un « désir de mort », ils étaient mieux d’approuver la hausse des allocations.

Devant les réticences de la majorité républicaine à tenir un vote sur cette question, les démocrates ont décidé de les forcer à le faire en annonçant qu’ils ne voteront pas le budget de la défense tant que le Sénat n’aura pas approuvé l’allocation de 2000 $.

D’abord montrer sa capacité de nuisance

Pendant cinq jours, Trump a tenu le pays en otage, promenant son obésité nonchalante dans sa voiturette de golf. Par méchanceté et pour démontrer sa capacité de nuisance, il n’a paraphé le projet de loi qu’après son expiration afin qu’il doive être ratifié de nouveau par le Congrès. Des millions d’Américains sans emploi devront maintenant attendre deux semaines de plus pour recevoir les chèques leur permettant de payer le loyer et d’acheter de la nourriture.

Ce retard risque de donner la majorité aux démocrates au Sénat en provoquant la défaite des deux sénateurs républicains de Géorgie aux partielles du 5 janvier.

À travers tout cela, l’esprit de Trump est toujours rongé par la même obsession. Dans une rafale de tweets, il s’en est pris, encore une fois, aux démocrates qui lui ont volé l’élection et à la Cour suprême et aux traîtres républicains qui ont refusé de l’aider à renverser le résultat du vote.

Sauver la face, se venger et nuire à Biden

D’ici le 20 janvier, Trump a l’intention de tout faire ce que lui permet son autorité exécutive pour faire en sorte que le pays soit plus difficile à gouverner par Biden. Mais aussi de se venger des républicains qui l’ont abandonné dans son absurde tentative de se proclamer vainqueur. Le mauvais perdant narcissique veut continuer à monopoliser l’attention des médias tout en refusant d’admettre la réalité incontournable qu’il est un « loser ».

Ça laisse prévoir que de nouvelles turbulences vont perturber encore plus la fin de son mandat. Trump n’écoute plus ses conseillers présidentiels et s’éloigne des élus républicains pour s’appuyer sur une clique d’hallucinés avec qui il poursuit sa conjuration absurde pour renverser le résultat de l’élection. Ces hurluberlus le poussent vers des options extrêmes qui risquent de déstabiliser encore plus le pays, alors que la pandémie continue de prendre de l’ampleur et qu’on craint une troisième vague de contamination en janvier. Tout ce beau monde complote actuellement avec Trump afin d’empêcher la ratification par le Congrès mercredi prochain, le 6 janvier, du vote du collège électoral. Quel coup de théâtre préparent-ils ? Il faut s’attendre au pire. Trump est maintenant plus dérangé, donc plus imprévisible et plus dangereux qu’à n’importe quel moment de sa présidence.

