Assemblée nationale: ce qui est passé inaperçu pendant la COVID

La pandémie de COVID-19 a monopolisé l’attention cette année à l'Assemblée nationale, mais elle n’a pas empêché les parlementaires de poursuivre leurs travaux en adoptant ou en modifiant plusieurs lois. Voici huit changements législatifs passés relativement inaperçus, mais qui pourraient avoir des impacts significatifs dans la vie des citoyens.

Plus de délais pour les victimes d’agressions

Photo d'archives

Il n’existe plus de délai maximal pour les victimes d’agressions sexuelles qui souhaitent poursuivre leurs agresseurs au civil. Grâce à l’adoption du projet de loi 55 présenté par l’ancienne ministre de Justice Sonia LeBel, des victimes de prêtres pédophiles ont ainsi retrouvé espoir d’obtenir réparation pour des agressions commises à leur endroit il y a plusieurs décennies.

Une réforme attendue du Code du travail

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Plus de maladies professionnelles reconnues, couverture étendue des travailleurs, modification du régime de cotisations des employeurs: le ministre du Travail, Jean Boulet, a présenté à la fin octobre une réforme attendue du Code du travail. Cet imposant projet de loi, s’il est adopté dans sa forme actuelle, viendrait modifier pas moins de huit lois, dont celles qui encadrent le régime de santé et de sécurité du travail. Ces lois sont restées presque intactes depuis leur adoption il y a plus de 35 ans. Québec veut notamment obliger les employeurs à identifier et à analyser les risques psychosociaux liés au travail dans leurs programmes de prévention, alors que les lésions psychologiques ont augmenté de 67% au cours des 10 dernières années.

Les thérapies de conversion seront interdites

Photo d'archives

Les thérapies bidon pour guérir l’homosexualité seront bientôt chose du passé. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté un projet de loi visant à interdire cette pratique, dont les différentes méthodes utilisées par des pasteurs et des thérapeutes, souvent à profit, avaient été révélées dans un reportage de notre Bureau d’enquête en novembre 2018. Si elle est adoptée dans sa forme actuelle, cette pièce législative imposera des amendes aux contrevenants pouvant atteindre 50 000$ et même 150 000$ dans le cas d'une personne morale. Elle devrait également permettre à toute personne ayant suivi une telle thérapie d’obtenir réparation.

Les parents adoptants gagnent des congés

Photo stock.adobe.com (kolinko_tanya)

Les parents adoptants ont dorénavant le même nombre de semaines de congés parentaux que les parents biologiques. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a amendé sa réforme du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) afin de respecter l’engagement électoral de la CAQ pour qu'ils profitent aussi de 55 semaines de congés payés. La réforme prévoit aussi que lorsque les deux conjoints prendront chacun un minimum de dix semaines de congés partageables pour prendre soin de leur bambin, leur banque de congés sera bonifiée. Cette mesure a été mise en place pour inciter les pères à rester plus longtemps auprès de leur progéniture,

Les pharmaciens peuvent vacciner

Photo Adobe Stock

Les pharmaciens peuvent dorénavant poser plusieurs actes médicaux supplémentaires, dont prescrire des médicaments en vente libre, évaluer la condition d’un patient et administrer des vaccins. Grâce aux modifications apportées par le projet de loi 31 de l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann, au printemps dernier, ceux-ci auront donc un rôle considérable dans l’importante campagne de vaccination qui s’entame au Québec.

Terminée la démolition «sauvage» du patrimoine?

Photo d'archives

Québec espère mettre fin à la démolition «sauvage» de nombreux bâtiments patrimoniaux grâce au projet de loi 69 présenté en novembre dernier par la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Le gouvernement se donnera cinq ans pour répertorier tous les bâtiments patrimoniaux. Et si cette pièce législative est adoptée, les municipalités seront dorénavant obligées de diffuser un avis public et d'informer la ministre à propos de l'émission de tout avis de démolition d’un bâtiment inscrit sur cette liste.

La fécondation in vitro bientôt remboursée

Photo stock.adobe.com (laboko)

Le ministre Lionel Carmant a déposé à la mi-novembre un projet de loi très attendu en vue de rétablir la gratuité de certains traitements de procréation assistée. Ainsi, les couples qui sont incapables de concevoir un enfant auront accès gratuitement à un cycle de fécondation in vitro. L’ex-ministre libéral Gaétan Barrette avait mis fin à la gratuité du programme en 2015, plaidant qu’il s’agissait alors d’un «bar ouvert». Le retour à la gratuité était une promesse électorale de la CAQ. À l’heure actuelle, un traitement de fécondation in vitro coûte de 8000$ à 15 000$.

Nouvel encadrement de la motoneige

PHOTO COURTOISIE Stéphanie Allard, Tourisme Chaudière-Appalaches

Devant le nombre considérable de décès engendrés par la pratique de la motoneige au Québec chaque année, le ministre des Transports, François Bonnardel, a déposé à la fin octobre un projet de loi en vue de mieux encadrer la pratique. Celui-ci prévoit notamment la mise en place d’une formation obligatoire pour conduire ces engins et leur interdiction aux moins de 16 ans. Une personne ou une entreprise qui laisserait un mineur n’ayant pas ces prérequis conduire ce type de véhicule s’expose à des amendes salées de 900$ et de 25 000$, respectivement.