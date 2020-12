[BALADO] Retour sur une année mouvementée pour l'économie du Québec

L'année 2020 a été marquée par la crise de la COVID-19. L'économie du Québec a goûté à la médecine de cette pandémie. Et malgré la récupération à plus de 95% des emplois depuis le début de la pandémie, le monde du travail est encore un peu malade.

Plusieurs secteurs ont été touchés et nos finances publiques en ont pris pour leur rhume. Pour faire le bilan de 2020, et ce qui nous attend en 2021, QUB radio et nos chroniqueurs économiques, qui représentent ensemble plus de 40 ans d'expérience, font leurs analyses et leurs prédictions.