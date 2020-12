NFL: Bye bye, 2020!

Plusieurs en doutaient, mais la NFL parviendra finalement à livrer une saison complète. Cette saison aura été tout sauf normale, loin d’être parfaite, mais somme toute, la marchandise a été livrée.

Des matchs ont été reportés et le calendrier a été chamboulé à quelques reprises, mais aucune rencontre n’a été annulée.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Il y a bien sûr quelques taches. Il est encore difficile de croire que les Broncos aient été forcés de disputer un match sans quart-arrière disponible, le 29 novembre face aux Saints. La ligue a fait le choix de maintenir le match le dimanche puisque les quarts-arrières des Broncos avaient enfreint le protocole de prévention de la COVID-19. La NFL a voulu prouver son point, à savoir qu’on ne badine pas avec son protocole, mais un report au lundi ou au mardi aurait permis aux Broncos de sauver la face.

Le constat est similaire du côté des Browns, privés de leurs receveurs dimanche parce que ceux-ci ont omis de porter le masque dans certaines situations durant la semaine. Imaginez un peu que la défaite qui a suivi face aux Jets fasse dérailler un rarissime espoir de se tailler une place en séries!

Drôle de saison

La saison 2020 dans la NFL n’aura donc pas seulement récompensé les bonnes performances, mais aussi les bonnes pratiques sanitaires. Certaines équipes comme les Saints et Raiders ont d’ailleurs reçu des amendes salées pour souligner leur laxisme dans certaines pratiques.

La saison 2020 en est aussi une bien surprenante à plusieurs égards. Pour la première fois depuis 1989, les Browns et les Bills pourraient se retrouver au même moment dans les séries.

Comment passer sous silence l’étrange division Est de la conférence nationale, où trois équipes (Washington, Cowboys et Giants) sont encore en lice pour la première place, malgré des fiches négatives? Un champion à 7-9 ou 6-10, c’est très 2020! Sans compter que les Bears ou les Cardinals pourraient aussi se qualifier avec, possiblement, huit victoires seulement.

À l’autre bout du spectre, qui symbolise tout aussi bien 2020, une équipe montrant une fiche de 10-6 ou même 11-5 sera exclue du tournoi de janvier dans la conférence américaine, même si ce tournoi passe à sept équipes par conférence.

Dans la conférence américaine, les Dolphins, les Browns, les Colts, les Ravens et les Titans montrent tous des fiches de 10-5 et l’une de ces équipes devra rentrer à la maison penaude.

La saison 2020, c’est aussi celle où les Jaguars ont débuté en battant les Colts, pour ensuite perdre 14 matchs de suite.

Bien sûr, 2020 aura aussi été l’année des stades vides ou, au mieux, dégarnis. Vivement du vrai monde en 2021 plutôt que des pancartes et du bruit en cane. Santé, paix et bonheur à tous!

DUEL DU VENDREDI

Les forces en présence

Packers de Green Bay

Aaron Rodgers , Quart-arrière, 44 T, 5 INT, 4059 verges

, Quart-arrière, 44 T, 5 INT, 4059 verges Aaron Jones , Demi offensif, 8 T, 1062 verges

, Demi offensif, 8 T, 1062 verges Davante Adams, Ailier espacé, 17 T, 1328 verges

Bears de Chicago

Mitchell Trubisky , Quart-arrière, 16 T, 7 INT, 1803 verges

, Quart-arrière, 16 T, 7 INT, 1803 verges David Montgomery , Demi offensif, 7 T, 1001 verges

, Demi offensif, 7 T, 1001 verges Allen Robinson, Ailier espacé, 6 T, 1213 verges

Joueur à surveiller

Ryan Fitzpatrick | Quart-arrière, Dolphins

Photo AFP

Le vétéran quart-arrière des Dolphins en est à sa 16e saison dans la NFL. Il a traîné ses valises au sein de huit équipes. Sa carrière est ponctuée de hauts et de bas, mais quelque chose lui échappe toujours. Il n’a toujours pas goûté aux séries, même s’il a pris part à 165 matchs. Tua Tagovailoa sera le partant des Dolphins face aux Bills dimanche, mais Fitzpatrick a sauvé son équipe en relève samedi dernier et pourrait le refaire en cas de problème. Pour passer en séries, les Dolphins doivent battre les Bills ou voir les Ravens, les Colts ou les Browns perdre.

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City, 14-1

Semaine dernière : 1 | =

Les Chiefs se sont assuré l’avantage du terrain pour la durée des séries et un congé en première ronde, sans être convaincants. Ils ont signé une dixième victoire en enregistrant une remontée au quatrième quart cette saison, du jamais-vu auparavant.

2. Packers de Green Bay, 12-3

Semaine dernière : 2 | =

Davante Adams est devenu le troisième receveur dans l’histoire à connaître une saison d’au moins 100 réceptions et 16 touchés. L’attaque s’est aussi découvert une nouvelle munition, avec le porteur recrue AJ Dillon, qui a couru pour 124 verges et deux touchés.

3. Bills de Buffalo, 12-3

Semaine dernière : 3 | =

Tout un lundi soir pour Josh Allen ! Il détient maintenant le record de franchise chez les Bills avec 34 passes de touchés. Il est aussi devenu le seul quart-arrière avec Steve Young, dans l’histoire de la ligue, avec une saison d’au moins 30 passes de touché, 4000 verges et cinq touchés au sol.

4. Steelers de Pittsburgh, 12-3

Semaine dernière : 4 | =

Ben Roethlisberger a connu une grande performance face aux Colts, mais il faut aussi saluer le travail de la défensive, qui n’a rien donné durant la remontée. Mason Rudolph sera le quart partant dimanche face aux Browns, question de reposer le vétéran amoché.

5. Saints de la Nouvelle-Orléans, 11-4

Semaine dernière : 5 | =

Six touchés au sol pour Alvin Kamara face aux Vikings ! Voilà qui ne s’était pas vu depuis 1929, quand Ernie Nevers, des Cardinals de Chicago, avait accompli l’exploit. Le mythique Gale Sayers avait depuis inscrit six touchés dans un match (dont quatre au sol) en 1965.

6. Buccaneers de Tampa Bay, 10-5

Semaine dernière : 9 | +3

Les Buccaneers renoueront avec les séries pour la première fois depuis 2007. Ils mettent ainsi fin à la plus longue disette parmi toutes les équipes de la conférence nationale. Tom Brady devient quant à lui le premier joueur de l’histoire à passer en séries 12 années de suite.

7. Seahawks de Seattle, 11-4

Semaine dernière : 10 | +3

Les Seahawks ont remporté la division Ouest, eux qui avaient terminé les trois dernières saisons comme bons deuxièmes. Pour la cinquième semaine d’affilée, la défensive a concédé moins de 20 points. Face aux Rams, elle n’a pas donné de touché. Jamal Adams continue de voler sur le terrain.

8. Titans du Tennessee, 10-5

Semaine dernière : 6 | -2

La défensive des Titans a encore été abominable face aux Packers. Contre la passe, elle n’a rien fait qui vaille en concédant quatre passes de touché. Contre la course, elle a été violentée de 237 verges au sol. S’ils passent en séries, les Titans seront vulnérables sur ce plan.

9. Colts d’Indianapolis, 10-5

Semaine dernière : 7 | -2

Difficile de croire que les Colts aient pu jouer de manière si différente pendant le même match. Ils ont frôlé la perfection en première demie face aux Steelers avant de s’éteindre totalement. Ce sera une énorme déception si cette équipe finit par rater les séries.

10. Ravens de Baltimore, 10-5

Semaine dernière : 11 | +1

Les Ravens, égaux à eux-mêmes, ont couru pour 249 verges face aux Giants. Ils ont ainsi amassé au moins 100 verges au sol dans 38 matchs de suite. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence après les 43 matchs de suite des Steelers de 1974 à 1977.

11. Dolphins de Miami, 10-5

Semaine dernière : 13 | +2

Brian Flores n’a pas eu peur de retirer Tua Tagovailoa du match, constatant son manque de production. Ryan Fitzpatrick a ensuite sauvé les Dolphins avec 184 verges au quatrième quart quand l’attaque stagnait. Le concept du quart-arrière « releveur », un nouveau concept ?

12. Browns de Cleveland, 10-5

Semaine dernière : 8 | -4

Les Browns n’avaient plus de receveurs dignes de la NFL en plus d’être privés de deux joueurs de ligne offensive. Pourquoi alors ont-ils lancé le ballon 53 fois, contre seulement 18 courses ? Le jeu au sol a connu des ratés, mais 53 passes avec un si faible groupe de receveurs...

13. Rams de Los Angeles, 9-6

Semaine dernière : 12 | -1

La saison en montagnes russes de Jared Goff s’est poursuivie, lui qui ne jouait pas bien avant de subir une fracture du pouce de la main droite. Voilà qu’il ratera le match critique de dimanche face aux Cardinals. Un retour en séries demeure possible... si séries il y a.

14. Bears de Chicago, 8-7

Semaine dernière : 17 | +3

Les Bears en sont à quatre matchs de suite avec 30 points ou plus, une première pour cette franchise depuis 1965. Mitchell Trubisky poursuit sa renaissance inattendue et David Montgomery est encore tout feu tout flamme. Une victoire dimanche et les Bears sont en séries.

15. Cardinals de l’Arizona, 8-7

Semaine dernière : 14 | -1

Les Cardinals se sont fait piétiner par le jeu au sol des 49ers, qui a gagné 227 verges. Les deux défaites de suite placent l’équipe dans une position où elle doit absolument gagner dimanche face aux Rams. Même si les Rams sont privés de Jared Goff, ce n’est pas gagné pour les Cards.

16. Raiders de Las Vegas, 7-8

Semaine dernière : 15 | -1

Les Raiders ont mal géré les situations de troisièmes essais (0 en 10) face aux Dolphins. Leur attaque n’a produit qu’un touché en quatre visites dans la zone payante. Arden Key a écopé d’une pénalité fatale et stupide en fin de match. Bref, une autre semaine où ils se sont tirés dans le pied.

17. Équipe de Washington, 6-9

Semaine dernière : 16 | -1

Quel désastre que Dwayne Haskins ! Le propriétaire, Daniel Snyder, aurait dû s’abstenir de le rentrer dans la gorge de son personnel. Le voilà à la rue. Le potentiel est encore là, mais l’immaturité flagrante aussi. S’il n’a pas appris avec Alex Smith et Ron Rivera, il apprendra de qui ?

18. Cowboys de Dallas, 6-9

Semaine dernière : 23 | +5

Dans leur séquence actuelle de trois victoires, les Cowboys ont provoqué neuf revirements. L’impensable pourrait encore se produire. Si les Cowboys triomphent des Giants et que Washington perd contre les Eagles, les Cowboys remporteraient la division. Ça ferait tellement 2020 !

19. 49ers de San Francisco, 6-9

Semaine dernière : 26 | +7

Que les 49ers aient remporté six matchs cette saison avec un alignement aussi ravagé témoigne du génie de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan. Et que dire du coordonnateur défensif Robert Saleh, un futur pilote ! Reste à statuer sur le poste de quart-arrière. Pas sûr que Jimmy Garoppolo reviendra.

20. Chargers de Los Angeles, 6-9

Semaine dernière : 21 | +1

Les Chargers ont remporté un troisième match de suite, sans les services de leur receveur Keenan Allen. Justin Herbert s’est non seulement approprié le record de passes de touché pour une recrue avec 28, mais il a atteint le plateau des 4000 verges. Anthony Lynn sera-t-il sauvé ?

21. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 6-9

Semaine dernière : 18 | -3

Les Patriots connaissent leur première saison perdante depuis 2000. C’est ainsi la fin de la deuxième plus longue séquence de saisons gagnantes dans l’histoire, avec 19 de suite. Seuls les Cowboys de 1965 à 1985, avec 20 saisons gagnantes de suite, ont fait mieux.

22. Vikings du Minnesota, 6-9

Semaine dernière : 19 | -3

Mike Zimmer a parlé de la défensive actuelle des Vikings comme étant la pire qu’il a dirigée et c’est possiblement vrai. En 2021 toutefois, Danielle Hunter, Michael Pierce et Anthony Barr seront en santé. Les jeunes demis de coin devraient avoir pris du mieux. Il y a de l’espoir.

23. Giants de New York, 5-10

Semaine dernière : 20 | -3

Encore une fois, un Daniel Jones qui n’a toujours pas retrouvé sa mobilité a été donné en pâture à l’adversaire. Les Ravens en ont profité pour s’offrir un festin de six sacs. Dans la division Est, les Giants sont encore en vie, mais l’équipe n’inspire clairement pas confiance.

24. Panthers de la Caroline, 5-10

Semaine dernière : 27 | +3

Les Panthers ont gagné 106 verges de moins que Washington, leur attaque a été limitée à 167 verges et une seule série offensive a franchi plus de 55 verges. Pour gagner avec une si faible production, il fallait que la défensive sauve les meubles, ce qu’elle a fait avec quatre revirements.

25. Broncos de Denver, 5-10

Semaine dernière : 22 | -3

Le receveur recrue Jerry Jeudy a échappé son lot de passes face aux Chargers, incluant une passe dans la zone des buts. L’offensive de manière générale a de nouveau connu des ratés, ce qui devient très préoccupant. Ça fait 10 matchs avec 20 points ou moins cette saison !

26. Eagles de Philadelphie, 4-10-1

Semaine dernière : 24 | -2

Les Eagles sont officiellement la seule équipe éliminée de la rocambolesque division Est de la conférence nationale. Ils seront l’une des équipes les plus intrigantes à suivre pendant la saison morte. Décideront-ils d’échanger Carson Wentz ou de tenter de le réparer ?

27. Bengals de Cincinnati, 4-10-1

Semaine dernière : 30 | +3

Les Bengals ont le feu au derrière depuis deux semaines. Il se fait pas mal tard, mais ils montrent qu’ils ont encore du cœur au ventre. La recrue Tee Higgins est en train de devenir un receveur dangereux. C’était une première victoire sur la route depuis le 30 septembre 2018.

28. Texans de Houston, 4-11

Semaine dernière : 25 | -3

JJ Watt a donné une réponse spectaculaire quand il s’est fait demander à quoi s’accrocher dans cette saison perdue. Il a parlé du privilège d’être un athlète grassement payé et de la nécessité de se débattre pour les partisans. Louable, mais combien pensent comme lui dans le vestiaire ?

29. Falcons d’Atlanta, 4-11

Semaine dernière : 29 | =

Le botteur Younghoe Koo a raté un placement de 39 verges en fin de match qui aurait permis de niveler la marque. Un peu plus tôt, c’est le demi de coin AJ Terrell qui a échappé une interception dans la zone des buts. Les Falcons ont encore perdu de manière originale.

30. Lions de Detroit, 5-10

Semaine dernière : 28 | -2

Privés de Matthew Stafford après trois petites tentatives de passes, les Lions ont vite été ridiculisés contre les Buccaneers. Pour une cinquième fois cette saison, l’équipe a donné plus de 40 points. Il y aura beaucoup de travail à faire durant la saison morte.

31. Jets de New York, 2-13

Semaine dernière : 31 | =

Les Jets sont devenus les trouble-fête par excellence. Ils sont la première équipe de l’histoire à gagner deux matchs contre des équipes qui revendiquaient au moins neuf victoires de plus qu’eux. Les Rams et les Browns pourraient s’en souvenir longtemps s’ils ratent les séries.

32. Jaguars de Jacksonville, 1-14

Semaine dernière : 32 | =

Les Jaguars vont mettre la main sur le quart-arrière Trevor Lawrence au premier rang du repêchage. Ils ont par ailleurs quatre choix dans les deux premières rondes. Sans parler d’une tonne d’espace sous le plafond salarial. S’ils sabotent cette situation, ce sera un crime.