COVID-19: le Québec rapporte 2511 cas supplémentaires et 41 nouveaux décès

Le Québec compte 2511 nouvelles infections et 41 décès de plus, pour un total de 199 822 cas confirmés et 8165 décès depuis le début de la pandémie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2020

199 822 personnes infectées (+2511)

- 8165 décès (+41)

- 1211 personnes hospitalisées (+80)

- 152 personnes aux soins intensifs (+4)

- 170 045 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 28 décembre s’élèvent à 28 541, pour un total de 4 845 631

- 2739 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 25 315

L’ensemble des indicateurs continuent de ⬆️. Les hospitalisations sont en forte ⬆️ et on même franchi le cap des 1200. Les sacrifices qu’on demande aux Québécois pour le temps des Fêtes, c’est pour nous aider à contrôler cette 2e vague.

👇https://t.co/67V4bWdxIl — Christian Dubé (@cdube_sante) December 30, 2020

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 1244 (+12)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 7601 (+55)

Capitale-Nationale: 17 540 (+226)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 9700 (+172)

Estrie : 7733 (+123)

Montréal : 70 402 (+754)

Outaouais : 4723 (+39)

Abitibi-Témiscamingue : 340 (+6)

Côte-Nord : 301 (+3)

Nord-du-Québec : 73 (+1)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1578 (+6)

Chaudière-Appalaches : 8115 (+101)

Laval : 16 438 (+250)

Lanaudière : 14 975 (+144)

Laurentides : 10 779 (+170)

Montérégie : 28 071 (+445)

Nunavik : 31 (+2)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 19 (-)

Hors Québec: 155 (+2)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 199 822 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 24

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 217

Capitale-Nationale : 669

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 351

Estrie : 166

Montréal : 3847

Outaouais : 112

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 3

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 42

Chaudière-Appalaches : 184

Laval : 754

Lanaudière : 391

Laurentides : 359

Montérégie : 1040

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 2

Total: 8165 décès