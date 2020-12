[EN DIRECT JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 82 835 563

Décès: 1 807 638

CANADA

Cas: 572 982, 199 822 au Québec

Décès: 15 472, 8165 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU JEUDI 31 DÉCEMBRE

8h15 | Des milliers de policiers sont mobilisés jeudi à travers la Grèce pour dissuader les déplacements à l’occasion du réveillon du Nouvel An et faire respecter le confinement strict et le couvre-feu nocturne imposé depuis presque deux mois.

« Le nombre de policiers sera plus élevé jeudi par rapport aux jours précédents en raison du Nouvel An, des milliers de policiers vont effectuer des contrôles à travers le pays », a indiqué à l’AFP Ioanna Rotziokou, une porte-parole de la police.

L’intensification des contrôles a été décidée après que la police eut constaté de nombreuses violations des recommandations pendant les fêtes de Noël surtout en matière de déplacements sans autorisation ou de rassemblements de plus de neuf personnes, nombre limite prévu par la loi.

Le pays a été reconfiné le 7 novembre pour endiguer la deuxième vague de la pandémie du coronavirus, plus violente que la première au printemps.

La circulation n’est autorisée que pour aller chez le médecin, à la pharmacie, faire des courses ou de l’exercice physique alors que les magasins n’ont que partiellement rouvert début décembre pour les fêtes de fin d’année.

8h06 | Inde: couvre-feu nocturne à Delhi et d’autres villes pour le Nouvel An.

4h22 | Tokyo a signalé plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus jeudi - un nouveau record -, alors que des responsables locaux et gouvernementaux avertissaient que l'état d'urgence pourrait s'avérer nécessaire face à la recrudescence des contaminations.

4h17 | Le nouveau variant de la COVID-19 détecté au Royaume-Uni a été découvert en Chine chez une étudiante de retour de ce pays, ont annoncé les autorités.

1h06 | Attendant son tour à la clinique numéro 2 de Moscou, Vera Stepanova, inquiète, n’a pas fermé l’oeil de la nuit. Elle est allée se faire vacciner contre le coronavirus, au moment où la Russie a largement revu à la hausse le nombre de morts dans la pandémie.

COVID-19: la fin de la pandémie en 2021?

1h00 | Hallucinations, cauchemars, agitations : le delirium frappe davantage les patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, une expérience traumatisante qui ralentit la convalescence en plus d’augmenter le temps passé à l’hôpital.

0h19 | Un troisième vaccin contre la COVID-19 connaît maintenant son heure de gloire alors que celui d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford a reçu une autorisation d’urgence mercredi au Royaume-Uni. Il faudra toutefois patienter pour le voir arriver en sol canadien.

0h00 | Grâce à l’approbation coup sur coup de deux vaccins efficaces à la fin de 2020, la pandémie de COVID-19 a changé complètement de visage. On est passé du stade d’hypothétiques remèdes miracles contre la maladie à l’administration des premières doses de vaccins.

0h00 | Des chercheurs québécois sont à l’avant-garde de la recherche sur un médicament simple qui pourrait permettre de réduire les complications liées à la COVID-19 et ainsi donner un répit au système de santé.

0h00 | Des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle font maintenant partie de l’arsenal développé par des scientifiques pour lutter contre la COVID-19. Des chercheurs québécois participent aussi à cet effort de guerre.

0h00 | Même si la découverte de vaccins contre la COVID-19 est une excellente nouvelle, notre combat contre le coronavirus n’est pas terminé et il ne faut pas relâcher notre vigilance, signalent des experts.

0h00 | Les Québécois peuvent espérer un relâchement significatif des mesures anti-COVID-19 d’ici six mois, à condition que les vaccins mis au point résistent à de nouvelles mutations du virus, estime le Dr Guy Boivin.

0h00 | Voici quelques-uns de vos héros des vaccins québécois : les hommes et les femmes qui ont participé au développement de vaccins d’ici ont vécu une année folle.

L'année 2020 aura permis des avancées majeures dans la recherche de médicaments pour garnir l'arsenal des soignants au chevet des patients atteints de la COVID-19. Même si le « remède miracle », qui guérirait la maladie, n'a pas encore été trouvé, la science a fait des pas de géant et a pavé la voie à des recherches pour découvrir des remèdes prometteurs. Voici un tour d'horizon de quelques outils dont disposent aujourd'hui les médecins.

0h00 | Un probiotique naturel, peu dispendieux et entièrement fabriqué au Québec pourrait être la clé pour alléger les symptômes de la COVID-19 et pourrait peut-être même agir en prévention en empêchant l’infection.

0h00 | Détecter la COVID-19 grâce à votre cellulaire pourrait bientôt devenir réalité : il suffirait de tousser dans le micro de votre téléphone pour savoir si vous avez contracté le virus.