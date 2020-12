La retraite de Niskanen, «une perte immense» pour les Flyers

Toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) feront face à des défis d’ici le début de la saison 2020-2021. Pour Travis Sanheim, le départ à la retraite du défenseur Matt Niskanen sera le plus grand poste à combler du côté des Flyers de Philadelphie.

Après 13 saisons, Niskanen a surpris tout le monde en annonçant en octobre qu’il accrochait ses patins, à l’âge relativement jeune de 34 ans. Pour les Flyers, cela signifie la création d’un plan B.

«Nisky était une grosse partie de notre équipe la saison dernière. Quelqu’un sur lequel nous pouvions nous appuyer, a avoué Sanheim au “Philadelphia Inquirer”, mardi. Évidemment, c’est dommage qu’il ne revienne pas. C’était sa décision. Je ne lui souhaite que le meilleur pendant sa retraite. C’était une perte immense pour nous.»

Le club de la Pennsylvanie a bougé en s’appropriant les services d’Erik Gustafsson, qui peut jouer autant à gauche qu’à droite – la position de Niskanen – à la ligne bleue. Malgré tout, Sanheim croit que ça en prendra plus pour combler la perte d’un tel joueur.

«Les gars devront prendre leurs responsabilités, a-t-il poursuivi. Plusieurs jeunes joueurs veulent faire ce pas vers l’avant. Nous devrons le faire ensemble. Ce ne sera pas un seul gars qui pourra remplir toutes ses responsabilités, parce qu’il était si important pour notre équipe.»

Dans les mêmes pas?

Sans être le plus flamboyant, Niskanen a toujours été l’un des défenseurs les plus fiables, partout où sa carrière l’a amené. L’an dernier, il a récolté 33 points et a montré un différentiel de +15.

Sanheim, lui, joue un style semblable. Le 14e choix au total au repêchage de 2014 a de plus en plus de responsabilités avec les Flyers, et pourrait être appelé à monter dans la hiérarchie. Cela signifie une possible séparation de son partenaire à la défense Philippe Myers, avec qui il avait développé une belle chimie.

«Je ne sais pas quel est le plan, a annoncé d’emblée Sanheim. Évidemment, nous allons en savoir plus dans la prochaine semaine alors que nous débutons le camp d’entraînement. Phil et moi travaillons bien ensemble. J’aime jouer avec lui. [...] Si nous sommes séparés et devons travailler avec d’autres gars, je crois que nous continuerons à nous développer et à devenir meilleurs et à rendre meilleurs nos partenaires.»

Sanheim n’a que 24 ans, mais en sera à une quatrième saison dans le circuit Bettman. Il a été une valeur sûre pour ses entraîneurs lors des campagnes précédentes et a été très bon en séries éliminatoires, cet été, avec sept points en 16 matchs.

«Je continue d’apprendre. Il y a toujours des erreurs qui arrivent que je dois éviter, mais je crois m’être amélioré. J’ai vu mon jeu se développer et je deviens celui que j’ai envie d’être. Comme je l’ai dit, je dois hausser mon jeu d’un cran», a-t-il mentionné.