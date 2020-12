Le capitaine du Cap-Breton s’amène avec les Tigres

Les Tigres de Victoriaville ont fait l’acquisition de l’attaquant et capitaine des Eagles du Cap-Breton Shawn Element, mercredi.

En échange, Victoriaville a cédé aux Eagles l’attaquant Félix Paré, une sélection de deuxième ronde en 2021 et des choix de deuxième et de troisième tours en 2023. En plus d’Element, les Tigres ont aussi acquis un choix de cinquième ronde en 2023.

Element, originaire de la ville du Centre-du-Québec, produit comme jamais auparavant cette saison. En 15 matchs, l’ailier gauche de 20 ans a récolté 28 points. Son plus haut total en carrière avait été établi la saison précédente, soit 62 points.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Element a aussi défendu les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau et du Titan d’Acadie-Bathurst. Il n’a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Paré, un ailier droit, compte trois points en huit matchs à sa fiche cette saison. Le Lévisien de 20 ans en est à une cinquième saison dans le circuit Courteau.