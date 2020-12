Lentement, le sport reprend sa place

À la même période, il y a un an, personne ne pouvait se douter qu’un virus était sur le point de provoquer un choc d’une puissante amplitude dans toutes les sphères du quotidien, dont le monde du sport. Depuis, si les athlètes de par le monde ont repris le boulot, ce sont les partisans qui trépignent d’envie de retourner encourager leurs idoles.

L’année qui s’amène devrait leur permettre de retrouver leur exutoire.

Elle aura laissé des cicatrices partout, l’année 2020! Même le grand monde du sport, qui s’est souvent érigé telle une forteresse ne pouvant être atteinte par différents problèmes de société, a cette fois posé un genou au sol.

Dans les pages suivantes, Le Journal vous dresse le portrait de ce qui attend les principales ligues professionnelles en 2021.

La situation des Jeux olympiques de Tokyo, reportés d’un an en raison de la pandémie, y est aussi décortiquée. Dans ce guide figurent les dates importantes, les moments clés et différentes procédures selon chaque sport majeur.

La plus grande question qui demeure en suspens pour l’instant, c’est celle de la présence, ou non, des amateurs dans les différents stades et arénas.

Le hockey durement touché

Sans la présence des amateurs sur place prêts à débourser des sommes faramineuses pour l’achat de billets ou de produits dérivés, les revenus de plusieurs circuits et de leurs équipes ont plongé en chute libre.

La LNH, qui mise en grande partie sur les revenus engendrés par la billetterie et autres achats en arénas par les partisans pendant les matchs, est l’un des circuits les plus durement atteints.

Selon le magazine économique Forbes, la présence des partisans dans les arénas équivaut à 70 % de ses revenus totaux. En 2021, la valeur moyenne des équipes du circuit a donc chuté de 2 %, même si 85 % des matchs de saison régulière ont pu être présentés devant spectateurs.

Il s’agirait d’un premier déclin depuis 2001 et, avec la saison à venir amputée de 28 matchs, ce n’est pas en 2021 que les coffres vont se regarnir.

Surtout qu’en début de saison, seulement quelques marchés autoriseront un nombre réduit de spectateurs.

NBA, golf et baseball

La NBA, qui a relancé ses activités le 22 décembre, verra aussi une poignée de ses équipes accueillir un minimum de partisans.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, mentionnait récemment que 40 % des revenus de son circuit étaient rattachés à la présence de spectateurs et qu’il avait bon espoir qu’à l’été, ceux-ci seraient de nouveau admis en grand nombre.

Autour des verts et des allées, la PGA entend pour sa part autoriser 25 % des spectateurs habituels dès le printemps.

Aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, estimait au début du mois qu’il faudrait attendre vers la fin de l’été pour retrouver une situation parfaitement normale dans le sport, avec des stades remplis au maximum de leur capacité.

Tout ça peut sembler bien loin, sauf que lentement mais sûrement, les amateurs pourront renouer avec leur passion. Il faudra voir si, après des mois de confinement loin des arénas, en plus d’emplois perdus par dizaines de milliers, ces mêmes amateurs retrouveront le désir de dépenser sans compter pour encourager leurs équipes. D’ici là, bon sport en 2021, même si c’est en direct de votre salon !