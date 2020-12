Mort d’une sénatrice albertaine

La sénatrice albertaine Elaine McCoy est morte mardi à l’âge de 74 ans à Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau lui a rendu hommage.

«La sénatrice McCoy était une grande Albertaine. Elle était aussi une avocate accomplie qui a consacré sa vie à protéger les gens, notamment en appuyant plusieurs organismes de bienfaisance. De plus, elle a été membre de l'assemblée législative provinciale de 1986 à 1993, où elle a occupé les postes de ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et ministre responsable de la Condition féminine de l'Alberta ainsi que ministre du Travail et ministre responsable des Droits de la personne et de la Fonction publique de l'Alberta», a-t-il dit par communiqué mardi.

Nommée au Sénat en 2005 par le premier ministre libéral Paul Martin, Elaine McCoy y siégeait comme indépendante après avoir été associé durant quelques années aux conservateurs.

Le premier ministre Trudeau a souligné son engagement politique.

«Elle a défendu les droits de la personne et les causes environnementales. La sénatrice McCoy était également une ardente défenseuse pour une modernisation réelle du Sénat et a été élue première facilitatrice du Groupe de sénateurs indépendants du Sénat du Canada», a-t-il déclaré.