Permettez-moi de revenir sur le 14e Noël des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon, qui a fait le bonheur d’une centaine d’enfants issus de familles défavorisées de la région de Québec le 19 décembre 2020. Cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun, livrés à domicile, plus un gros bas de Noël contenant d’autres cadeaux totalisant environ 75 $, ont été distribués en collaboration avec les employés du Toys’R’Us des Galeries de la Capitale et de 25 bénévoles de la Fondation, qui se sont chargés d’emballer le tout. Sur la photo, le comité organisateur du Noël des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon. De gauche à droite : Christian Lacroix, Lyne Boivin, organisatrice, et Stéphane Dion.

La Campagne des Héros

Lowe’s Canada, en collaboration avec le magasin Rona de Lévis, a retenu, pour la 2e année de suite, la Fondation Jonction pour Elle pour sa campagne des Héros de l’année 2020. Durant tout le mois de septembre, les employés des caisses ont sollicité des dons aux clients, offert et vendu des livres de cuisine ainsi que des chandails portant le slogan #Ça Suffit de la Fondation Jonction pour Elle, sous la supervision et l’étroite collaboration de Bruno Émond, gérant du magasin, qui a même organisé une vente de hot-dogs sur le terrain du magasin. Résultat : 3 373,93 $ (dont 50 % donné par Lowe’s) ont été remis à la fondation. Sur la photo, Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle et Bruno Émond.

Objectif dépassé

La campagne de financement au profit de l’équipe de football du Notre-Dame CNDF (division 1) a permis d’amasser 32 500 $ sur la plateforme de financement participatif La Ruche Québec. Au départ, un objectif financier de 15 000 $, en 30 jours, devait être atteint afin de pouvoir ensuite être doublé par le Fonds mille et un pour la jeunesse. Cette campagne remplaçait aussi les différentes activités de financement, comme le traditionnel tournoi de golf de l’équipe. Cette somme servira à bonifier l’encadrement scolaire et psychologique apporté aux joueurs qui ont parfois besoin d’un soutien personnalisé. L’achat de nouveaux équipements est également prévu. Sur la photo, les joueurs Jérôme Rancourt et Jérémy Racine (aux extrémités) entourent Victor Tremblay, responsable des sports au CNDF) et Marc-André Dion, entraîneur-chef de l’équipe.

Anniversaires

L’honorable Josée Verner (photo), nommée sénatrice depuis le 18 mai 2011, 61 ans... LeBron James, joueur de basketball américain de la NBA (Lakers), 36 ans... Tiger Woods, golfeur américain, considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de son sport, 45 ans... Sylvie Moreau, comédienne et actrice québécoise, 56 ans... Ben Johnson, sprinter canadien sur 100 mètres, disqualifié pour dopage aux Jeux de Séoul en 1988, 59 ans... André Paillé, ex-animateur radio (CHRC 80) et à la télévision (le 745) de Québec Télé-4, 78 ans.

Disparus

Le 30 décembre 2019 : Laurier Gardner (photo), 75 ans, député libéral d’Arthabaska de 1985-1989... 2018 : Claude Gingras, 87 ans, journaliste et critique de musique... 2016 : Rich Conaty, 62 ans, animateur de radio américain... 2015 : Howard Davis, 59 ans, boxeur américain, champion aux Jeux olympiques d’été de 1976... 2010 : Tony Proudfoot, 61 ans, ancien joueur des Alouettes de Montréal... 2010 : Bobby Farrell, 61 ans, chanteur du groupe disco Boney M... 2006 : Saddam Hussein, 69 ans, homme politique irakien... 2004 : Artie Shaw, 94 ans, clarinettiste, compositeur, chef d’orchestre de jazz et écrivain américain... 1970 : Sonny Liston, 38 ans, champion mondial des poids lourds à la boxe en 1962 et 1964.