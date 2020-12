Pas de traitement de faveur pour les joueurs du baseball majeur

Les joueurs du baseball majeur ne seront pas priorisés en ce qui concerne le vaccin contre la COVID-19.

«Comme dans la NBA, les ligues majeures et ses clubs travailleront de concert avec les autorités de la santé publique en ce qui concerne la disponibilité des vaccins pour nos joueurs et les membres de notre personnel», a affirmé le baseball majeur dans un communiqué obtenu par le site sportif The Athletic, mercredi.

«Les vaccins seront mis à la disposition des joueurs lorsque les responsables de la santé publique le jugeront approprié.»

La semaine dernière, la NBA avait demandé à ses équipes de ne pas acheter de vaccins et d’attendre les instructions des autorités en la matière.

Pour l’instant, le baseball majeur n’a pas donné de directives à ses clubs, mais les camps du printemps ne doivent pas s’amorcer avant le 27 février.

Présentement aux États-Unis, les vaccins contre la COVID-19 sont distribués aux travailleurs de la santé, aux gens hospitalisés et au personnel des établissements de soins de longue durée.

Une fois que toutes ces personnes seront vaccinées, ce sont les gens âgés de plus de 75 ans et les quelques 30 millions d’individus qui occupent des emplois jugés essentiels.