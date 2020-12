Pool NFL: les déceptions de 2020

Y a-t-il quelque chose de plus frustrant pour un amateur de pool de football de la NFL que de sacrifier un bon choix de repêchage pour un joueur qui sous-performe?

Plusieurs poolers ont ressenti cette frustration lors de la campagne 2020. Voici cinq joueurs offensifs qui ont amèrement déçu cette saison :

Carson Wentz, quart-arrière

Le pivot des Eagles de Philadelphie a tellement mal fait en 2020 qu’il a perdu son poste au profit d’un joueur de première année. En 12 rencontres, Carson Wentz a lancé 15 interceptions et perdu le ballon à quatre reprises.

En moyenne, le deuxième choix au total du repêchage de 2016 a été le 11e quart-arrière sélectionné dans les pools Yahoo. Il a cependant été le 21e pivot le plus productif.

Ezekiel Elliot, porteur de ballon

Reconnu comme une valeur sure et un choix de première ronde assuré, Ezekiel Elliot a perdu ces statuts en 2020. Les performances du porte-couleurs des Cowboys de Dallas ont été plus souvent décevantes qu’excitantes pour les poolers. «Zeke» a trouvé la zone payante à seulement sept reprises et n’a pas connu le bonheur d’inscrire un majeur depuis la 11e semaine d’activités...

À noter que les amateurs qui ont choisi les porteurs de ballon Christian McCaffrey et Saquon Barkley ont également dû être déçus. Les deux joueurs n’ont pratiquement pas joué, et ce, en raison de blessures.

Michael Thomas, receveur de passes

Le récipiendaire du titre de joueur offensif par excellence en 2019 n’a pas été l’ombre de lui-même cette saison. Michael Thomas a été limité à seulement sept parties, lui qui a souffert d’une blessure à une cheville.

Les blessures peuvent être excusées par les poolers, mais Thomas a aussi raté un match parce qu’il était suspendu par les Saints de La Nouvelle-Orléans pour s’en être pris à un entraîneur.

De plus, Thomas n’a rien cassé quand il était en uniforme. Il a attrapé 40 passes pour 438 verges et n’a pas été en mesure de trouver la zone payante.

Julio Jones, receveur de passes

En moyenne, le représentant des Falcons d’Atlanta a été le quatrième receveur choisi dans les pools de football. Il n’a toutefois pas été en mesure de se faire une place dans le top 40 des joueurs évoluant à sa position.

Limité à seulement neuf parties, amassant 51 attrapés pour 771 verges et trois touchés.

Zach Ertz, ailier rapproché

Zach Ertz est l’un des joueurs qui a perdu le plus de plumes aux yeux des poolers. L’ailier rapproché des Eagles n’a pas rien fait de bon cette saison.

En 10 matchs, il a capté 33 des 66 relais envoyés dans sa direction pour 319 verges et un seul majeur. Parions qu’il ne sera pas dans les 10 ou 15 premiers joueurs évoluant à sa position à être sélectionné lors des repêchages de 2021.