Près de 2 millions de téléspectateurs pour «Tout le monde ensemble»

Près de 2 millions de téléspectateurs se sont réunis ensemble, chacun dans le confort de leur foyer, pour écouter le grand spectacle Tout le monde ensemble diffusé sur les quatre grandes chaines généralistes francophones lundi.

Selon des données compilées par Numéris, 1 995 000 téléspectateurs ont écouté à un moment ou un autre ce spectacle animé en direct par Véronique Cloutier, Jean-Philippe Dion, Marie-Lyne Joncas et Pierre-Yves Lord. Le tout a été retransmis par TVA, Télé-Québec, Radio-Canada et Noovo.

Initié par le gouvernement du Québec afin «d'encourager les Québécois et Québécoises à garder le moral et à fêter de façon sécuritaire» au cours de 90 minutes de célébrations en chansons et en humour.

Plus d'une vingtaine d'artistes et de groupes ont uni leurs voix au cours de la soirée produite par la boîte KOTV.

Une poignée de spectateurs avaient aussi pu participer à la fête virtuellement, en étant sollicités de temps en temps.