Quoi faire quand toute discussion tourne au vinaigre?

Mère de deux ados, quand la crise a éclaté, mon mari a choisi ce moment précis pour m’annoncer qu’il fréquentait une autre femme. Ce manque d’empathie m’a jetée par terre. Alors qu’on était ensemble depuis 18 ans, tout à coup, ça ne comptait plus.

On peut passer au travers d’une rupture, vous allez me dire ? Ben pas moi ! Je m’attendais à un minimum de respect. Mais non, il est passé à la suivante, et il a imposé ça aux enfants. Je suis en train de vivre le pire temps des Fêtes de ma vie parce que je me retrouve seule pendant que mes fils sont avec leur père et leur nouvelle belle-mère pour le réveillon.

Bien sûr qu’à Noël ils étaient avec moi et mes parents, mais lui, il n’était pas seul pendant ce temps-là. Alors que moi, le soir du passage au Nouvel An, je suis seule puisque mes parents reçoivent mon frère et ses enfants. Malgré tous les efforts que j’ai faits pour lui permettre de voir les enfants régulièrement pendant la pandémie, je sens qu’il n’a pas une once d’empathie pour moi.

Je n’ai jamais été une personne vindicative, mais on dirait que là, je le suis devenu. On pourrait mieux s’entendre sur les conditions de séparation, mais je n’en ai pas du tout envie. Je ne sais pas comment cette bataille rangée va se terminer, mais c’est certain que partie comme ça, ça risque d’être laid. Je ne peux plus l’écouter me parler sans avoir envie de lui sauter dessus, alors que jamais je ne me serais comportée ainsi auparavant.

Écorchée vive

La période que nous traversons est parmi les plus difficiles, et malgré le drame que vous traversez, vous devriez prendre le temps d’une pause pour réfléchir aux conséquences que votre état de colère aura sur vos enfants à plus ou moins long terme.

Il est important de vous reprendre dans le but de retrouver la dignité d’une mère et ne plus vous laisser aller à certains bas instincts capricieux uniquement commandés par un désir de vengeance indigne de vous.

Il n’y aura pas de retour à la normale d’avant parce qu’elle n’existe plus. Il faut en faire votre deuil et vous atteler ensuite à reconstruire votre nouvelle réalité, en tenant compte que ceux qu’il faut épargner en premier lieu, ce sont vos garçons. Votre rôle de mère vous le commande, et ça vous évitera de vous noyer dans les frustrations.

Pensez à aller chercher de l’aide extérieure si vous n’arrivez pas à retrouver vos esprits. Cessez de vous reposer sur un passé révolu pour vous tourner vers un avenir qui ne sera prometteur que si vous en décidez ainsi. Bonne chance !