Un trio pour terminer l’année en santé!

Quoi de mieux pour tourner la page sur cette annus horribilis que trois beaux vins? Un excellent pommard, un gourmand chianti et un joli chablis. Quatre, trois, deux, un, c’est parti!

Ah oui, j’oubliais... Bonne année, grand nez! De la santé. Le reste, on fera avec.

Bouchard Père & Fils, Pommard 2018, France

65,50$ – Code SAQ 872549 – 13% – 1,9 g/L

Autant j’ai trouvé le meursault «générique» de la même maison d’une triste caricature, que le pommard est réjouissant et bien typé. Du pinot noir élégant misant sur une structure tannique fine et bien intégrée au fruité mûr. C’est ample, détaillé et long. Belle évolution sur les 48 heures d’ouverture où je l’ai dégusté. Une belle introduction au monde fascinant des grands vins de Bourgogne.

★★★ 1⁄2 $$$$$

Castello di Volpaia, Chianti Classico Riserva 2017, Italie

41,75$ – Code SAQ 730416 – 13,5% – 1,9 g/L – Biologique

Un des meilleurs producteurs du Chianti Classico. Profitant d'une parcelle idéalement située en altitude, le domaine évite les écueils d’un millésime solaire en nous livrant un sangiovese séveux et éclatant. Parfums complexes de réglisse, de violette, de balsamique, de cerise et une touche de goudron. C’est plein, granuleux en attaque, puis le vin se déploie en milieu de bouche pour devenir aérien. Longue finale énergique et finement parfumée. Un régal!

★★★★ $$$$

Domaine Louis Moreau, Chablis Premier Cru Vau Ligneau 2018, France

34,35$ – Code SAQ 480285 – 12,5 % – 1,2 g/L

Même si je ne suis pas un fan de ce domaine dont je trouve les vins souvent «convenus», je dois avouer avoir eu un faible pour celui-là. Anciennement écrit «Vaulignot», le domaine a choisi depuis 2018 d’utiliser l’orthographe utilisée sur l’ensemble du vignoble chablisien. C’est surtout le nez qui m’a emballé avec ses notes bien typées de coquillage chaud, d’écume de mer et de fruits blancs avec, en arrière-plan, une touche de réduction (tonalités d’allumette) qui apporte une seconde dimension au vin. La bouche suit avec un fruité lisse, une acidité basse sans pour autant laisser paraître le vin mou. C’est charmeur et très agréable. Bonne longueur en finale sur des notes de fenouil et de pierre à fusil. À moins de 35$ pour cette qualité à Chablis, c’est à souligner.

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel