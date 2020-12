Une année importante pour Caroline Ouellette et la Coupe des bonnes actions

Depuis maintenant cinq ans, la quadruple gagnante de l’or olympique avec l’équipe canadienne Caroline Ouellette encourage les jeunes hockeyeurs d’ici à donner de leur temps en étant partenaire de la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Si L’édition 2020 s’annonce différente, elle n’en sera pas moins bénéfique pour tous.

Chaque année, la Coupe est offerte à une équipe de hockey mineur canadienne qui a montré l’exemple en s’impliquant auprès de sa communauté. En plus de faire le bien autour d’eux, les jeunes sportifs peuvent espérer mettre la main sur un chèque de 100 000 $ qu’ils pourront ensuite remettre à l’organisme de bienfaisance de leur choix.

En raison de la pandémie, en 2020, ce seront les idées qui triompheront, plutôt que les actions.

«On invite les équipes à penser à des idées d’actions qui pourraient faire une différence dans leur communauté. [...] Puisque nous voulons que les gens restent en sécurité, c’est l’approche que nous avons prise, a indiqué Ouellette lors d’une généreuse entrevue. C’est quand même une année importante dans le sens où il y a beaucoup d’organisations, de groupes et de centres qui sont en difficulté avec le contexte COVID.»

Les équipes de hockey pourront partager sur Twitter une courte vidéo montrant ce qu’elles feraient pour aider les gens autour d’eux. L’an dernier, ce sont les Eagles de Northeast, une équipe de Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont remporté la palme et qui ont remis le montant de 100 000 $ au centre d’équitation thérapeutique Rainbow Riders.

En quatre éditions, plus de 1000 formations se sont impliquées à travers le Canada. On pourrait s’attendre à des chiffres records cette année, puisque la compétition est ouverte aux équipes M11, M13 et M15, alors que seules les équipes d’âge pee-wee pouvaient y participer par le passé.

«On sait que parfois durant le temps des Fêtes, les personnes âgées peuvent vivre un peu de solitude. On peut se regrouper en équipe, chacun chez soi, puis écrire des lettres pour souhaiter à ces personnes-là de joyeuses fêtes», a lancé comme idée Ouellette, une ancienne fière représentante des Canadiennes de Montréal.

S’impliquer pour le changement

Caroline Ouellette s’implique dans ce genre de projet depuis longtemps déjà. Entraîneuse-cheffe par intérim de l’équipe féminine des Stingers de l’Université Concordia, elle multiplie les efforts afin de redonner ses lettres de noblesses au hockey féminin canadien.

«Ça me rejoint beaucoup dans mes valeurs puisque j’ai eu la chance de jouer 16 ans avec l’équipe canadienne. Je sens un peu une responsabilité, mais aussi un désir de m’impliquer et de redonner.»

En 2014, la Québécoise a lancé son propre tournoi, Célébration hockey féminin Caroline Ouellette, un organisme sans but lucratif qui vise à développer le hockey féminin au Québec et à encourager les jeunes filles à s’accrocher au sport.

Ça se poursuit avec de beaux projets comme la Coupe des bonnes actions, qui devient encore plus importante dans un contexte difficile comme celui de 2020. «Est-ce qu’on peut envoyer des mots d’encouragement aux membres du personnel de la santé qui sont épuisés et qui travaillent très très fort», a indiqué Ouellette, qui invite les jeunes à devenir les leaders de demain.

Les équipes mineures de hockey ont jusqu’au 28 janvier 2021 pour partager leur idée qui fera du bien dans leur communauté avec les identifiants et mots-clics : @ChevroletCanada et #CoupedesBonnesActionsChevrolet.