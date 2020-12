2020: une année désastreuse pour les hôtels de Québec

Les hôtels de la province en ont vu de toutes les couleurs en 2020. En raison de la pandémie, l’industrie hotellière devra essuyer des pertes financières de plus de 400 millions de dollars.

La région de Québec n’a pas été épargnée, alors que les rues sont pratiquement vides dans la Capitale-Nationale.

«On a huit entreprises qui ont décidé de fermer. On a 85% de notre main d’œuvre qui a été remerciée», raconte la directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine de Sa.

Des chiffres alarmants, provoqués par l’absence de touristes, qui proviennent normalement de l’extérieur du Québec.

«On est dans le 25 à 30% de taux d’occupation pour nos établissements. C’est très difficile, ajoute Mme de Sa. Des établissements, il n’y en a pas qui ont fait leurs frais fixes. Tout le monde a grugé dans les profits des années d’avant.»

Les Québécois solidaires

Malgré tout, les touristes locaux sont aux rendez-vous. C’est notamment ce qui permet aux entreprises de la région de tenir le coup.

«On est venu prendre l’air avec les enfants», mentionne une mère de famille de Laval.

Après 12 mois de rénovations, l’hôtel Hilton de Québec rouvrira ses portes en plein confinement.

«La pandémie va nous affecter. Par contre, on est confiants pour l’avenir. On a confiance que les gens vont revenir. Les premiers six mois de l’année vont être difficiles», explique la directrice ventes et marketing Gina Cuglietta.

Un retour à la normale en 2021?

La reprise des activités ne sera pas de tout repos dans les prochains mois. Selon plusieurs experts, les entreprises devront ronger leur frein avant de revenir à normale. On s’attend d’ailleurs que tous les touristes qui viendront à Québec en 2021 seront canadiens.

«Mondialement, le tourisme a reculé de 30 ans en 2020, lance Éric Bilodeau, directeur des communications de l’Office du tourisme de Québec. La relance va s’étirer. On parle jusqu’à 2023-2024 au niveau des vols internationaux. On parle même jusqu’à 2025 pour les croisières internationales.