2021 dans rétroviseur

Nous avons demandé à Réjean Tremblay, en mode fiction, d’imaginer la prochaine année comme s’il l’avait déjà vécue, et décrite dans son journal intime, le 31 décembre... 2021.

31 DÉCEMBRE 2021

2021 : ON A PU PRENDRE MAMAN DANS SES BRAS !

Il est presque 10 heures. J’ai le temps de compléter mon journal de l’année 2021, l’année post-COVID avant d’aller retrouver tout le monde dans la maison. J’entends les rires et les conversations à travers le mur du bureau avec un fond de musique crooner.

Ça veut dire que Véro a pris le contrôle du système de son. Le stationnement est rempli de voitures, la rue est encombrée par ceux qui n’avaient plus de place, et, cette fois, pas de danger que la police débarque pour compter le nombre de personnes dans la maison.

Le monde, les gens, les proches, les enfants, les amis, c’est là que la COVID aura fait le plus mal. Sans parler des malheureuses victimes trop âgées ou trop malades pour résister au virus.

Prendre un chum dans ses bras, faire la bise à Marie-Lyne, ne pas s’inquiéter de la bande à Zach venue le trouver pour l’autre party dans son repaire à l’étage du bas...

Juste vivre... enfin

Mais cette joie profonde d’enfin rire et toucher l’autre au jour de l’An ne doit pas cacher tout le reste. Les choses ont beaucoup changé dans l’année d’après la COVID.

C’est fou comment on a pu se faire des illusions dans la Grande Noirceur de Noël 2020. Le Noël où le gouvernement obligeait les parents à choisir un de leurs enfants vivant à l’extérieur pour l’inviter à la maison.

Curieux quand même, c’est toujours le gars de l’Université de Sherbrooke qui était laissé de côté.

Cher journal, te rappelles-tu à quel point on était optimiste ? Je me disais qu’avec le vaccin, on pourrait retrouver une vie normale. Peut-être qu’au mois de mars, on pourrait même présenter un match du Canadien devant 12 000 personnes.

J’espérais pouvoir parler à un joueur directement dans la face pour la première fois en un an. J’avais même encerclé la date du 11 mars. Ce jour-là, ça ferait exactement un an que j’aurais vécu ma dernière journée normale de columnist de sports. J’avais parlé à un être humain autrement qu’avec Zoom ou Skype. C’était Steven Butler.

LA MÉFIANCE DES FANS

Ce soir, 31 décembre 2021, j’ai couvert le match du Canadien contre les Maple Leafs de Toronto. Il n’y avait pas 15 000 personnes dans le Centre Bell. Pourtant, depuis le mois d’octobre, les docteurs Arruda et Massé ont confirmé que le peuple pouvait revivre... si on se lavait les mains, si on n’embrassait pas sa voisine, si on ne faisait pas de câlins aux enfants et si on gardait son gant pour donner la main.

Arruda a déclaré que c’était pour éviter les épidémies de mauvais rhume et de grippe qui taxent beaucoup le système hospitalier.

Ce que j’ai remarqué au Centre Bell ce soir, à part le nouveau maire Denis Coderre, c’est la méfiance des fans. Même quand Jonathan Drouin a marqué le septième but du Canadien, les gens sont restés coincés. On ne se remet pas facilement de 18 mois de confinement et de lavages de cerveau presque quotidiens.

Et la belle France-Margaret, la vraie patronne du CH, m’a semblé inquiète. Elle n’arrive pas à vendre ses tickets comme avant la pandémie. Comme si les gens avaient réalisé qu’avec le 600 $ d’une paire de rouges, ils pouvaient se payer une 65 pouces et regarder tous les matchs qu’ils veulent avec RDS et TVA Sports.

C’est comme si quelque chose s’était brisé dans la tête du monde. Trop longtemps brimé, on n’arrive plus à lâcher son fou.

Je me suis donc trompé dans ce que j’écrivais au mois d’octobre...

13 OCTOBRE 2021

JUSTE 14 000 FANS ???

Salut cher journal. Ce 13 octobre 2021 est une date historique pour moi. Début de la saison du Canadien au Centre Bell contre le Lightning de Tampa Bay. Plaisir immense de retrouver Paul Wilson qui a beaucoup vieilli dans la dernière année et France-Margaret Bélanger qui, l’amour aidant, a rajeuni, plaisir aussi de donner du coude à Jo Bernier, à Luc Gélinas et de retrouver le sourire éclatant de Dave Morissette. Quel dentiste quand même !

Ça m’a fait drôle de retrouver la galerie de presse. Drôle aussi de ne pas avoir le droit de serrer la main ou de faire un gros câlin à François Gagnon.

J’ai trouvé étrange de manger les nouveaux hot-dogs du Centre Bell. Faits avec des saucisses au tofu. Je pensais que c’était pour faire plaisir à Georges Laraque et à Julie Snyder, mais ce n’est pas le cas.

La Santé publique qui a maintenant tous les droits au Québec a interdit la vente des charcuteries parce que c’était trop gras et mauvais pour le cholestérol. On ne veut pas engorger l’Institut de cardiologie. Sans la COVID, ça prenait une autre mission pour justifier le temps supplémentaire. On s’attaque donc au gras dans les viandes. Même le filet mignon a failli passer à la casserole puisque c’est la partie la plus grasse du bœuf. Mais comme on en sert beaucoup au restaurant Le Parlementaire, les députés ont vaillamment sauvé le mignon.

Mais ce soir, à part les saucisses au tofu, c’est la minceur de la foule qui m’a interpellé. On a annoncé 21 000 billets vendus, mais il n’y avait pas 14 000 spectateurs dans l’édifice. Comme si les fans avaient encore peur d’attraper une cochonnerie en sortant en public. Pourtant le masque était obligatoire.

Au moins, en venant vers le Centre Bell, c’est plein de jeunes qui ont appris à savourer le simple plaisir de « skater » en bande dans les rues de Boisbriand ou de Saint-Hubert. Et à retrouver l’excitation du flirt et des partys dans les sous-sols...

Ah oui ! Cher journal, le Canadien a gagné 5 à 2 et Nick Suzuki a reçu la première étoile. J’étais bien content.

Et je suis convaincu que les gens vont retrouver toute leur passion pour le Canadien et leurs vedettes favorites.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

MAKHMUDOV CHAMPION !

J’écris 11 septembre, mais toutes ces soirées de boxe finissent très tard. En fait, on est le dimanche 12 septembre et Arslanbek Makhmudov m’a vraiment fait capoter. Il a planté Anthony Joshua en neuf gros rounds et le champion s’est écrasé complètement démoli par les coups au corps et les crochets de Makhmudov. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la qualité de la technique de boxe du grand Russe. On sent l’influence soviétique dans son style. Comme c’est le cas avec Artur Beterbiev, Sergey Kovalev, Guennadi Golovkin et tous les champions issus de l’ancien bloc de l’Est. Jabs très précis, défensive efficace et lourds crochets des deux mains.

Le promoteur Camille Estephan était radieux. Mais il ne comprenait pas qu’une carte de ce calibre, avec David Lemieux, Steven Butler, Christian M’Billi et Sadriddin Akhmedov n’ait pas attiré plus de 7000 spectateurs payants.

Estephan pensait que les gens avaient tellement été privés de grande boxe live qu’ils se précipiteraient au premier grand gala qu’on leur offrirait.

Mais peut-être que la télévision, qui fut le plus grand ami du sport professionnel pendant la pandémie, s’est transformée en ennemi trop puissant depuis que l’efficacité du vaccin permet un retour à une vie qui se veut normale.

Les combats offerts sur Punching Grace à 11 piastres par mois ont détourné les fans de la vraie vie. La vraie vie, c’est des billets à 250 $ ringside, c’est se faire chier dans les rues bloquées de Montréal, c’est de ne plus se reconnaître le droit d’embrasser sur les joues une vieille amie et de ne pas avoir le droit de s’acheter un verre de bière dans un aréna. L’alcool n’est pas bon pour la santé des femmes enceintes et le docteur Arruda a interdit la vente de la bière dans les endroits publics au cas où on y trouverait des femmes enceintes qui ne le sauraient pas encore. Autrement dit, asymptomatiques. Pour le vin, c’est correct, puisque les députés et ministres en boivent.

Quand même, voir aller Lady Ju avec Mathieu Boulay, Jean-François Chabot et Laurent Poulin en os et surtout en chair, fait du bien au moral.

9 JUILLET 2021

À UN BUT DE LA COUPE STANLEY

Cher journal, je ne croyais pas retomber en amour avec les Glorieux après 27 ans de misère. Mais de les voir s’arracher le cœur dans le septième match de la finale de la Coupe Stanley et perdre 3 à 2 en ratant le but égalisateur par un demi-pouce, m’a ramené dans les belles années de l’organisation.

Il n’a pas manqué grand-chose. Les transactions de Marc Bergevin et le brio extraordinaire de Carey Price ont fait toute la différence. Cette fois, faudra le reconnaître, Price est devenu le plus grand gardien de l’histoire du Canadien. Devant Patrick Roy, Ken Dryden, Jacques Plante et José Théodore.

L’audace de Claude Julien qui pour la première fois de sa vie a fait confiance à de jeunes joueurs a été très payante. Faut dire que la finale a été disputée dans un Centre Bell qui avait le droit d’accueillir 4000 personnes. Mais c’était quand même assez pour créer une ambiance du tonnerre. Le dj du Canadien aurait mérité d’avoir son nom sur la coupe si la Flanelle avait gagné.

C’était le dernier événement à imposer la distanciation sociale dans la salle d’entrevues. À l’automne, on devrait recommencer à parler aux joueurs... en personne. Avec un masque, nous a-t-on prévenus.

Cher journal, je retourne à la piscine... fait 34 degrés.

11 MARS 2021

UN AN DÉJÀ...

Mon cher journal, j’ai été négligent ces derniers temps. On est jeudi 11 mars 2021. Le 11 mars 2020 tombait un mercredi. C’est le dernier jour en 2020 que j’ai pu travailler normalement. Venir à la pesée de Steven Butler au Casino, jaser avec Nancy Audet, croiser Serge Fortin, poser des questions à Antonin Décarie, régler mes problèmes avec Virginie et repartir du Casino en rencontrant plein de joyeux compagnons de l’Âge d’or venus perdre une couple de piastres de leur pension au Casino. La belle vie.

Depuis, je n’ai mis les pieds à Montréal qu’une seule fois pour venir enregistrer une émission à Qub radio. Ça m’a déprimé pour une semaine. Pas Qub, non, les rues de Montréal.

On est le 11 mars 2021 et malgré le vaccin, malgré la courbe aplatie, les bureaucrates de la Santé publique ont de la misère à lâcher le morceau. Quand tu as goûté au pouvoir absolu, quand tu as pu séparer les enfants d’une famille à Noël, c’est très difficile de lâcher prise.

Fait que le peuple marche encore au pas. Il suit les flèches sur le plancher du IGA et il compte les chars dans le parking du voisin.

Ça me rappelle l’URSS. Le KGB m’avait arrêté dans une rue de Moscou en 1980 parce que j’avais pris une photo...

Mais avec le vaccin, c’est sûr, que ça va finir par aller mieux...

Et peut-être que dans neuf mois... le 31 décembre, on pourra se souhaiter une extraordinaire année 2022...

Ça devrait être la première des nouvelles années folles. Comme au temps du charleston... après la grippe espagnole.