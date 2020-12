2021: quelques attentes légitimes

La nouvelle année commencera dans quelques heures et à défaut d’être riche de promesses, elle est riche d’attentes.

Si la vie n’est pas qu’une suite de catastrophes désespérantes, jusqu’à la catastrophe finale, elle devra marquer le début de la fin de la pandémie. Personne ne s’attend à ce que la vie revienne parfaitement à la normale. La COVID laissera des traces dans l’organisation sociale et la psychologie collective. On ne se relève pas d’une pandémie joyeusement.

Mais théoriquement, plus la vaccination progressera et plus nous déconfinerons nos sociétés, plus la vie reprendra. Nous retrouverons peu à peu le droit de nous voir. Jamais nous n’aurons autant attendu le printemps.

Vaccin

Mais ce déconfinement ne viendra pas sans un déconditionnement. Depuis un an, nous apprenons rituellement le nombre de contaminations. Nous vivons dans un environnement anxiogène qui nous amène à voir la mort roder partout.

Quand les restaurants rouvriront, il faudra y voir un symbole : la vie en société sera de nouveau autorisée.

Sur le plan de la liberté d’expression, quelques espoirs sont permis. On le sait, 2020 a été marqué par des cas de censure à répétition. Cela fait des années que le phénomène est documenté et critiqué. Mais le grand public a finalement pris conscience de cette dérive. On peut espérer que les dirigeants qui, trop souvent, se couchent devant les sectaires et les braillards s’offriront enfin le luxe d’une colonne vertébrale.

N’ayez pas peur, aurions-nous envie de dire à ceux qui tremblent à l’idée d’une tempête sur Twitter. Entrez dans l’espérance d’une société délivrée de la peste idéologique. Car la censure est intrinsèquement perverse et c’est à visière levée qu’il faut l’affronter.

Quoi qu’il en soit, on devrait faire de cette année celle du début d’une reconquête de la liberté d’expression. Oui, une reconquête, où le courage des uns en donnera aux autres.

Sur le plan politique, 2021 sera un test pour le gouvernement Legault. Comment réagira-t-il au jugement des tribunaux sur la laïcité ? Car la bataille, on le sait, se poursuivra. Et la nouvelle loi 101 qui nous est promise sera-t-elle à la hauteur de la situation ? On ne renversera pas la dynamique d’anglicisation de Montréal avec des mesurettes. C’est cette année que nous saurons si le gouvernement Legault considère avoir livré l’essentiel de son programme nationaliste avec la loi 21 ou s’il est engagé dans une longue bataille pour réaffirmer le droit du peuple québécois d’être maître chez lui.

Québec

Ajoutons que la politique fédérale comptera aussi. Les Canadiens rééliront-ils l’insipide Trudeau ou parieront-ils sur Erin O’Toole et son Parti conservateur renouvelé ? Les Québécois miseront-ils encore sur le Bloc pour affirmer leur identité ou recommenceront-ils à jouer le jeu des partis fédéraux dans lesquels ils sont condamnés à exprimer une version mutilée de leurs intérêts nationaux ?

2020 ne nous manquera pas. Mais nous ne devons pas manquer 2021. Et tout cela dit, bonne année, chers lecteurs !