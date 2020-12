Bébés, idylles, mariages, ruptures...: voici les potins québécois de l’année 2020

La vie sentimentale de plusieurs artistes a subi de grands changements durant l’année qui s’achève. Il y a eu de nombreux événements heureux, mais aussi, inévitablement, des moments douloureux.

Un premier bébé!

Elizabeth Blouin-Brathwaite

La chanteuse a fait la joie de ses parents, l’animateur Normand Brathwaite et l’interprète Johanne Blouin, en devenant maman pour la première fois, en juin, quand son petit William est né.

Jérémy Demay

Peu de temps avant le premier confinement, l’humoriste a vécu l’immense joie de devenir père. Sa petite Loa, dont le prénom a été choisi par la maman, est née en santé à la fin du mois de février.

Julie Deslauriers

Il lui a fallu patienter jusqu’à l’été de ses 44 ans pour donner la vie, ce que Julie Deslauriers a fait avec l’arrivée du petit Henri au mois d’août dernier. Pour la comédienne, le début de sa grossesse avait été une agréable surprise.

Frédérique Dufort et Jérôme Couture

Février a été tendre envers la comédienne et auteure et le chanteur. Les deux artistes ont eu droit à un garçon, qu’ils ont prénommé Mathéo.

Klô Pelgag

La chanteuse a amorcé, dès janvier, sa nouvelle vie de maman. L’enfant, que l’auteure-compositrice-interprète a joliment et instantanément surnommée «Capitaine», a reçu le prénom officiel de Vénus.

Geneviève Tardif et Charles Hamelin

L’arrivée du printemps a notamment permis le passage de la cigogne pour la chroniqueuse sportive et l’athlète. Ainsi est née Violette. Ne reste plus que leur mariage, qui a dû être repoussé à l’été prochain.

Jonas Tomalty

La veille de la Saint-Valentin, en pleine nuit, le rockeur a pu prendre dans ses bras son garçon, le petit Lennon Alexander, 7 lb et presque 10 onces. Il a qualifié le travail de la maman d’«inspirant» et de «magique».

Ariane Brunet

La veille du jour où le Québec a basculé dans la pandémie, la chanteuse et son homme, le musicien Jean-Alexandre Beaudoin, ont été témoins du miracle de la vie. La petite Lou Béatrix est arrivée le 11 mars.

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles

Les participants de La Voix sont parents depuis quelques semaines seulement. En effet, le soir du 21 novembre, Maya, 7,1 livres, est sortie du ventre de sa mère. Une belle surprise pour ce couple, qui compte deux ans au compteur.

De nouvelles idylles

Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin

Voilà un jeune couple qui ne passe pas inaperçu. Vedettes de télé et de cinéma, les deux acteurs ont d’abord été discrets concernant leur passion, en début d’année, mais ont plus tard fait partager divers clichés ne laissant planer aucun doute sur la nature de leur relation.

Katherine Levac et Chloé Robichaud

En janvier, l’humoriste clamait haut et fort son amour pour l’actrice Karelle Tremblay sur la page frontispice du magazine Elle Québec. Sa rupture passée et l’automne arrivé, elle a dévoilé ses sentiments à l’égard de la réalisatrice de Sarah préfère la course et Pays.

Sophie Nélisse et Clovis Henrard

Son coeur battant pour le photographe, la comédienne autrefois en couple avec son confrère Maxime Gibeault a joué les mannequins à maintes reprises devant son appareil. À la croire, elle avait un partenaire de choix durant le confinement.

Émilie Bierre et Justin Morissette

Mignons comme tout, la comédienne et le fils de Louis Morissette et Véronique Cloutier - dont ils ont la bénédiction - n’hésitent pas à publier d’adorables photos d’eux sur les réseaux sociaux et à poser sur les tapis rouges.

Charlotte Aubin et Charles Lavoie

Les 12 derniers mois de la vie sentimentale de la comédienne ont été rythmés par son amour pour le musicien du trio québécois Dear Criminals. Ce sont des amis communs qui leur ont permis de faire l’heureuse rencontre.

Mathieu Cyr et Ashley Jade Lussier

Les choses se sont enchaînées vite chez l’humoriste, dont l’annonce de sa séparation avec sa conjointe des 12 dernières années a été suivie par celle de son idylle avec la présidente d’Atria Swimwear, avec qui il s’est lancé en affaires.

Julie Perreault et George Kontogiannis

Si 2019 a été marquée, pour Julie Perreault, par sa rupture avec Sébastien Delorme (après presque 20 ans et deux enfants), cette année en a été une d’amour pour l’actrice, qui a recommencé à gazouiller dans les bras du comédien George Kontogiannis.

Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

Peu de temps après le début du confinement, et avant le tourbillon médiatique de dénonciations dans lequel elle a été aspirée, l’animatrice a finalement confirmé - comme plusieurs s’en doutaient déjà - que son partenaire de La faille était bel et bien son homme. Elle a fait la grande révélation à son émission Mais pourquoi ? en confinement, à Z.

Geneviève Schmidt et Daniel Corbin

La quarantaine n’est pas facile pour tout le monde. Mais, chez la comédienne, cette période de vie rime avec l’amour fou, elle qui, depuis plusieurs mois, n’a d’yeux que pour le designer vu dans l’émission «Vendre ou rénover au Québec».

Nathalie Simard et Lévy Guay

Mariés depuis 12 ans, la chanteuse et son conjoint ont d’abord décidé de rompre après avoir traversé des tempêtes, relevé des défis et vécu de beaux moments, comme l’a dit l’artiste au début de la pandémie. Nathalie Simard a toutefois retrouvé l’amour durant l’été.... dans les bras de ce même Lévy Guay ! La séparation n’aura finalement été que pause bénéfique pour les complices de longue date, qui ont renoué, plus épris que jamais.

Des mariages dans l’air

Gabrielle Fontaine et Jonathan Brunette

Si tout s’était passé comme prévu, l’interprète de Passe-Carreau serait une femme mariée à son beau kinésiologue depuis quelques mois déjà. Or, parce qu’elle veut impérativement pouvoir prendre les gens qu’elle aime dans ses bras le jour J, elle a repoussé ses plans.

Marc Labrèche et Jennifer Miville Tremblay

Quand 2021 tirera à sa fin, l’animateur pourrait bien être un homme marié. Fiancés depuis 2018, Marc et son amoureuse, qui forment un couple depuis six ans, caressaient le désir d’unir leurs destinées cette année, mais la COVID-19 en a décidé autrement.

Phil Roy et Virginie Gascon Lauzon

L’année 2020 a incité l’humoriste à poser le genou par terre et à faire la grande demande à l’élue de son coeur. À défaut de dévoiler quand les tourtereaux comptaient se marier, il a publié une photo de sa fiancée, tout sourire, sur Facebook.

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge

Amoureux démonstratifs, les deux artistes n’en sont pas à leur premier report. Ils avaient prévu le grand jour l’été dernier, puis à l’automne, mais ont remis les célébrations au mois de février... Du moins, pour le moment.

Des ruptures

Marc Messier et Lyne Ste-Marie

Leur longue histoire d’amour aura duré 21 ans. Avant de se quitter, en mars, le comédien et son ancienne flamme ont conçu et élevé un garçon (Félix) et une fille (Jeanne), maintenant adolescents.

Jean-Michel Anctil et Brigitte Drapeau

Plusieurs mois après l’éclatement de son couple, l’humoriste de 54 ans a confié qu’il n’était plus aux côtés de celle avec qui il a entretenu une liaison amoureuse pendant 30 ans et fondé une famille, composée de trois grandes filles adoptées en Chine.

Julie Le Breton et Guillaume Parisien

Ayant décidé de se choisir, la comédienne a pris un nouveau virage en début d’année. La route sur laquelle elle s’est lancée ne passait plus par le couple qu’elle formait, depuis cinq ans, avec Guillaume Parisien.

Chantal Lacroix et Denis Pilon

D’un commun accord, l’animatrice et son ancien amoureux, le pompier Denis Pilon, ont convenu que le moment était venu, cette année, de conclure le chapitre de leur histoire d’amour. Selon l’entrepreneure, les ex sont restés en bons termes, notamment pour le bien-être de leur fille Camly, 8 ans.

Benoît Gagnon et Jenna Shapiro

L’animateur et la mère de son plus jeune garçon, Charles, avaient tenté de relancer leur couple après une première séparation à l’été 2019. Cet essai aura duré quelques mois. À la fin octobre, ils se sont une fois de plus quittés.