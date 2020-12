Bonne année grand nez!

Ça y est ! Nous y sommes presque encore une fois. Dans quelques heures nous tournerons la page sur cette fameuse année 2020 histoire de célébrer l’arrivée de la nouvelle année. L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. Je vous offre personnellement, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé de bonheur et de paix afin que 2021 soit une année exceptionnelle à tous les points de vue. Je prends congé pour quelques jours, je vous retrouverai dans cette page le lundi 18 janvier 2021.

Centenaire en 2021

Photo courtoisie

En cette fin d’année, laissez-moi souhaiter à l’avance un très joyeux centenaire à Germaine Bergeron (photo) de la résidence La Seigneurie de Lévy qui aura officiellement 100 ans le 2 janvier 2021. Née à Sillery (Québec) Mme Bergeron s’est mariée le 28 décembre 1942 à Évangéliste Nadeau, lui natif de Saint-Gervais (Bellechasse). Le couple a eu trois enfants. Toute la famille (enfants-petits-enfants et arrière-petits-enfants) espère pouvoir fêter avec elle dans un proche avenir.

102 ans

Photo courtoisie

Blaise Jobin (photo), un fidèle lecteur de ma page et du Journal de Québec, est né le 7 janvier 1919 à Beauport lors de la fin de la pandémie grippale de 1918-1919, dite « grippe espagnole ». Celui qui a cependant toujours vécu à Québec a été commerçant dans le domaine de la fourrure pendant près de 50 ans. Les plus âgés se souviendront de lui et du commerce de son père, Fourrures Arthur Jobin, de la rue Saint-Joseph à Québec. Présentement installé à la résidence aux Cours de l’Atrium, dans l’arrondissement Charlesbourg, il fêtera donc, en début d’année 2021, ses 102 ans en pleine pandémie du Coronavirus. Laissez-moi me joindre à ses filles et gendres, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles Poirier, Rancourt, Robitaille et Tremblay pour lui souhaiter à l’avance un joyeux anniversaire de naissance.

Bonne retraite

Photo courtoisie

L’heure de la retraite a sonné pour Réjean Gingras (photo), et ce, après 22 ans de loyaux services à titre de Syndic de l’Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec. On me rapporte que Réjean profitera maintenant de ses temps libres pour continuer d’appuyer sa conjointe Annie Asselin à la Fondation Réno-Jouets, mais aussi de s’évader de temps en temps au lac Saint-Jean où le couple possède un chalet. Bonne retraite Réjean.

Bonne fête Bruno

Photo courtoisie

Bruno Roussin (photo), président de la Société immobilière Roussin, qui est propriétaire-gestionnaire d’un parc immobilier de près de 1 000 000 de pieds carrés d’espaces industriels et commerciaux de grande qualité dans la grande région de Québec, aura 75 ans demain 1er janvier 2021. Bruno est encore très actif au sein de l’entreprise familiale et siège toujours à titre de Gouverneur du Parc industriel Colbert.

Anniversaires

Photo courtoisie

Véronique Cloutier (photo), animatrice (radio-télévision) et comédienne, 46 ans... Paul Gillis, joueur de hockey de la LNH (1982-93: Nordiques, Blackhawks, Whalers), avec les Nordiques de 1982 à 1991, 57 ans... Val Kilmer, acteur américain (Top Gun, Batman Forever), 61 ans... Ben Kingsley, acteur britannique, oscar du meilleur acteur en 1983 (Gandhi) 77 ans... Sir Anthony Hopkins, acteur de théâtre et de cinéma. Oscar du meilleur acteur en 1992 (Le Silence des Agneaux) 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 décembre 2015 : Natalie Cole (photo), 65 ans, chanteuse américaine... 2018 : Al Reinert, 71 ans, journaliste, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2017 : Mgr Clément Fecteau, 84 ans, évêque émérite du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dont il a été évêque de 1996 à 2008... 2012 : Richard Labonté, 55 ans, président de l’Association des golfeurs professionnels du Québec (AGP)... 2012 : Jovette Marchessault, 74 ans, écrivaine, sculpteure, peintre et féministe... 2010 : Marc Brière, 81 ans, avocat et essayiste québécois... 2009 : Maurice Dupras, 86 ans, ancien député fédéral de Labelle, au Québec, de 1970 à 1984... 1985 : Ricky Nelson, 45 ans, une des premières idoles des teenagers américains... 1972 : Roberto Clemente, joueur de baseball, 18 saisons avec les Pirates de Pittsburgh... 1968 : Wilfrid Hamel, 73 ans, maire de Québec de 1953 à 1965.