Cap vers une meilleure année économique

Que le diable emporte 2020, l’une des pires années de l’histoire !

Cap maintenant sur 2021. Chose certaine, ça devrait vraiment aller mieux.

Pour autant, bien sûr, que la vaccination massive contre la COVID-19 se réalise à bon rythme, tant au pays que partout dans le monde entier.

Si tel est le cas, la vie normale va reprendre son cours d’ici la fin de la nouvelle année. La pandémie de COVID-19 va s’estomper. Le système de santé va reprendre le dessus. L’économie va se redresser. La création d’emploi va retrouver sa croissance. Plus d’entreprises redeviendront rentables.

Et l’élection de Joe Biden ne pourra qu’avoir un effet bénéfique sur les relations entre le Canada et les États-Unis, notre plus grand partenaire commercial.

La croissance de retour

Bien qu’on commence la nouvelle année en confinement jusqu’au 11 janvier prochain, minimum, les perspectives économiques s’annoncent prometteuses. À la condition bien entendu que les prévisions des économistes ne se fassent pas déjouer par d’autres frappes massives de COVID-19.

Personne ne veut revivre la catastrophe du printemps dernier : au pic du confinement, quelque 5,5 millions de Canadiens se retrouveraient sans emploi, ou dans le meilleur des cas, avec une réduction substantielle du nombre d’heures de travail. Au Québec, je vous rappelle que 820 000 travailleurs avaient momentanément perdu leur travail.

Grâce à la Prestation canadienne d’urgence et à la Subvention salariale d’urgence offertes par le gouvernement Trudeau, la grande majorité des travailleurs victimes de la COVID-19 ont pu s’en sortir financièrement.

Cela dit, restons optimistes et sachez qu’en 2021 le monde entier devrait retrouver le chemin de la croissance économique. Et le Canada emboîtera le pas alors que le Québec et les autres provinces canadiennes devraient enregistrer une solide croissance de leur PIB respectif.

Qui dit croissance, dit également hausse des exportations, des investissements privés, des ventes au détail, du revenu disponible... et création d’emplois, suivie forcément par une diminution du taux de chômage.

Avec les tableaux, vous serez en mesure de constater à quel point l’année 2021 s’annonce nettement encourageante comparativement à 2020.

Des finances publiques fragiles

Si les prévisions économiques se matérialisent, les gouvernements ne s’en porteront que mieux alors que les recettes fiscales devraient enregistrer en 2021 un appréciable rebond et que les dépenses liées à la COVID-19 s’amenuiseront au fil des prochains mois.

À lui seul, le gouvernement Trudeau prévoit de réduire, dans son prochain exercice financier 2021-22, les dépenses de ses programmes de 200 milliards de dollars, tout en haussant ses recettes fiscales de 60 milliards $ par rapport à l’exercice 2020-21.

Du coup, cela lui permettra de diminuer son déficit de 260 milliards $ par rapport à l’exercice actuel, le rabaissant ainsi à 121 milliards en 2021-22.

Le gouvernement Legault, pour sa part, souhaite diminuer l’an prochain son déficit à 5,2 milliards $, soit 7 milliards de moins qu’en cette année 2020-21.

C’est nettement mieux que le gouvernement ontarien dont la situation budgétaire s’est fortement détériorée cette année.

Côté endettement, c’est le Québec qui s’en titre le mieux. En 2021-22, la dette nette du Québec atteindra les 199 milliards $, en hausse de 16,4 % par rapport à 2019-20.

L’Ontario se retrouvera avec une dette nette deux fois plus élevée, en hausse de 24,1 % en deux ans.

Sous le gouvernement Trudeau, la dette fédérale, elle, a littéralement explosé, augmentant ainsi de 508 milliards $, soit 70,5 % depuis l’an dernier. Heureusement que les taux d’intérêt sont actuellement au plancher.

Une autre année positive en Bourse ?

Avec la Bourse, on ne sait jamais à quoi s’attendre ou presque. Aucun gestionnaire de portefeuille ou analyste financier ne pouvait prédire lors de l’effondrement des marchés, entre la mi-février et le 24 mars dernier, que la Bourse allait par la suite enregistrer un spectaculaire redressement.

Il était d’autant imprévisible ce redressement boursier que le monde entier allait traverser dans les mois suivants l’une des pires crises économiques de l’histoire à cause de la pandémie du coronavirus. Et que les bénéfices des sociétés allaient chuter dramatiquement.

Qu’à cela ne tienne, toujours est-il que les gouvernements des grandes puissances économiques ont tous mis en place des plans d’intervention financière qui ont eu pour effet de rassurer les investisseurs.

C’est ce qui explique, en partie du moins, pourquoi la plupart des grands indices boursiers terminent l’année 2020 en hausse malgré l’impact désastreux de la COVID-19 sur le monde entier. Les grands honneurs reviennent au NASDAQ, dont la hausse dépasse les 40 % à ce jour. Suivent ensuite le S&P 500 de New York et le Nikkei du Japon avec des augmentations dans les 15 %. La Bourse canadienne, elle ? Elle se classe parmi les moins « performantes » de l’année, avec une progression d’à peine 4 %.

Maintenant, que prévoient les gourous de la Bourse en 2021 ? Ils anticipent une autre année positive... en raison cette fois de la vaccination massive contre la COVID-19.

Permettez-moi une petite mise en garde : les grands indices de Wall Street, à savoir le NASDAQ, le S&P 500 et le Dow Jones, sont actuellement tous gonflés à bloc après avoir atteint des sommets historiques.

Quand il y aura correction à Wall Street, ce qui est inévitable, toutes les places boursières vont en subir les contrecoups !

Quelques prévisions économiques

QUÉBEC 2020 2021 PIB réel -6,0 % 5,0 % Inflation 0,8 % 1,6 % PIB nominal 437,7 G$ 467,8 G$ Création d'emplois -223 000 154 100 Taux de chômage 9,3 % 7,8 % Exportations -8,9 % 5,9 % Importations -8,3 % 9,2 % Investissements des entreprises -9,8 % 6,5 %

DÉFICIT BUDGÉTAIRE