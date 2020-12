Ces athlètes qui ont combattu la COVID

La COVID-19 a fait des ravages partout sur son passage et n’a pas épargné le milieu du sport professionnel. Certains athlètes se sont plutôt bien relevés de la maladie et d’autres moins. En voici quelques exemples.

Au baseball, le joueur de premier but des Braves d’Atlanta Freddie Freeman a connu une saison exceptionnelle après avoir raté une grande partie du camp d’entraînement en raison d’une infection à la COVID-19. Il a conclu la campagne avec une moyenne au bâton de ,341 et le titre de joueur par excellence dans la Ligue nationale. Il a également mérité le prix Hank Aaron, remis aux joueurs offensifs de l’année dans les deux ligues, et s’est mérité une place sur la première équipe d’étoiles du baseball majeur.

Seul Juan Soto a surpassé le rendement de Freeman en enregistrant une moyenne au bâton de ,351, la meilleure dans tout le baseball majeur. Le voltigeur de 21 ans des Nationals de Washington a lui aussi souffert de la COVID-19 en début de saison et a été limité à 47 matchs. Cela ne l’a toutefois pas empêché de briller et d’être élu sur la première équipe d’étoiles de la MLB.

Certains joueurs ne se sont toutefois pas aussi bien remis du virus. Ce fut le cas pour le lanceur des Red Sox de Boston Eduardo Rodriguez, qui a souffert d’une myocardite (une inflammation du muscle cardiaque) après avoir contracté la COVID-19. Le Vénézuélien de 27 ans n’a pas disputé un seul match au cours de la saison en raison de ses problèmes de santé.

Retour surprenant pour Perez et Stroll

En course automobile, les deux pilotes de l’écurie Racing Point sont revenus en force après avoir été contaminés par le virus. En effet, le Mexicain Sergio Perez et le Québécois Lance Stroll ont tous deux atteint le podium au début décembre au Grand Prix de Formule 1 de Sakhir, à Bahreïn. Pour Stroll, qui a terminé troisième, il s’agissait d’un deuxième podium cette saison et d’un troisième en carrière. Quant à Perez, qui a raté deux courses cette saison en raison de la COVID-19, il s’agissait d’une première victoire en carrière en 191 départs sur le circuit.

La COVID-19 s’est également attaquée au septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a dû céder son volant à George Russell au Grand Prix de Sakhir. Le Britannique a toutefois pu revenir à temps pour le dernier grand prix de la saison, à Abu Dhabi, où il a fini troisième.

Au golf, l’Américain Dustin Johnson n’a pas tardé à retrouver ses repères après avoir vaincu la COVID-19. En effet, le numéro un mondial s’est imposé avec brio au Tournoi des maîtres, qui n’était que son deuxième tournoi après son retour au jeu. Il s’agissait pour lui d’un deuxième titre en carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

Des vedettes de la LNH aussi touchées

Dans la Ligue nationale de hockey, le coronavirus a atteint les joueurs vedettes Connor McDavid et Auston Matthews. Le gardien de but montréalais Corey Crawford et le défenseur du Canadien Brett Kulak ont aussi souffert de la COVID-19.

Sur le plan collectif, les Blues de St. Louis ont été particulièrement éprouvés par le virus. Alors que près de 20 % des joueurs réguliers étaient infectés à un certain moment dans la phase 3 du retour au jeu, l’équipe n’était visiblement pas à son meilleur pendant les dernières séries éliminatoires. En effet, après avoir dominé l’Association de l’Ouest en saison régulière, les Blues ont perdu leurs trois matchs de classement avant d’être éliminés en six parties au premier tour par les Canucks de Vancouver.

Comme l’a expliqué le directeur général de l’équipe Doug Armstrong, chaque joueur a été affecté différemment. Certains ont perdu du poids, d’autres ne pouvaient pas s’entraîner. D'autres étaient asymptomatiques même s'ils avaient contracté la maladie. À terme, le manque de vitalité des troupes leur a empêché de se battre comme ils l’auraient voulu pour conserver leur titre de champions de la coupe Stanley.

«C’est comme si personne n’arrivait à insuffler de l’énergie au groupe», avait dit l’attaquant québécois David Perron après l’éliminatoire des Blues.

Lamar Jackson tombe à son tour

Au football, le virus a décimé plusieurs équipes. Parmi les joueurs les plus connus à avoir été touchés, il y a notamment le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson. Après avoir dormi pendant presque 10 jours pour combattre le virus, le joueur par excellence de la NFL en 2019 a souffert de crampes à son retour au jeu au début décembre. Il croit que le problème pourrait être relié à la COVID-19.

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton a également été frappé durement par le virus et a eu du mal à reprendre son erre d’aller à son retour au jeu. Le pivot de 31 ans a expliqué qu’il se sentait moins vif et un peu toujours en retard. «Depuis que je suis revenu du coronavirus, pour être honnête, mon processus de pensée est un peu lent», avait-il raconté à la mi-novembre.

Parmi les étoiles de la NFL, l’ailier défensif des Browns de Cleveland Myles Garrett et le receveur Larry Fitzgerald fils, des Cardinals de l’Arizona, n’ont pas été épargnés non plus.

Un autre report pour Beterbiev

Dans le monde de la boxe, Artur Beterbiev a vu son combat contre l’Allemand Adam Deines reporté une deuxième fois après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19 à la fin décembre. Les deux pugilistes devaient s’affronter le 30 janvier prochain à Moscou.

Le combat entre Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) et Deines (19-1-1, 10 K.-O.) avait déjà été reporté une fois en septembre lorsque le Montréalais d’origine tchétchène avait subi une fracture aux côtes à l’entraînement.

Enfin, au tennis, Simona Halep, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Novak Djokovic, Sam Querrey font partie de ceux qui ont contracté le virus.