Du côté des plateformes

Un film québécois, une curiosité britannique, un célèbre sitcom américain qui change de maison et quelques séries. Nous avons fouillé les plateformes pour trouver des titres qui vous aideront à bien finir 2020 ainsi qu’à bien entamer 2021.

Suspect numéro un

Photo courtoisie

► Club illico

Mettant en vedette Antoine Olivier Pilon, ce thriller de Daniel Roby (Louis Cyr : L’homme le plus fort du monde, Funkytown) raconte l’histoire d’un ex-héroïnomane condamné à 100 ans de prison à Bangkok pour trafic de drogues. Le parcours du long-métrage est impressionnant. Malgré une sortie post-COVID, Suspect numéro un a enregistré des recettes de 842 000 $ au box-office québécois. Il vient d’ailleurs de sortir en France en vidéo sur demande puisque les cinémas de l’Hexagone sont fermés en raison du coronavirus.

5e rang

Photo courtoisie

► ICI Tou.tv Extra

Ceux qui n’en peuvent plus d’attendre de savoir ce qui arrivera à Marie-Luce (Maude Guérin) et compagnie après leur « vengeance » contre Malouin (Maxime Cormier), sachez qu’ICI Tou.TV propose les trois prochains épisodes du drame agricole de Sylvie Lussier et Pierre Poirier sur l’Extra. Vous pourrez ainsi faire connaissance avec deux nouveaux personnages : Annette, la mère de Fred, incarnée par Josée Deschênes, et Luca, le frère de Tina, campé par Louis-David Morasse.

5e rang n’est pas la seule série à subir ce traitement. Les trois prochains épisodes d’Une autre histoire avec Marina Orsini sont également libérés.

Mort à 2020

Photo courtoisie, NETFLIX / Saeed Adyani

(Version française de Death to 2020)

► Netflix

On n’y a pas encore jeté un œil, mais, avec un titre pareil, notre curiosité est officiellement piquée. Adoptant la forme d’un faux documentaire, cette satire retrace les 12 derniers mois en proposant les témoignages de personnalités (fictives) mondialement connues, jouées par Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow (Friends), Leslie Jones (Saturday Night Live) et plusieurs autres. Autre point positif : il s’agit d’une création de Charlie Brooker et Annabel Jones, le tandem derrière l’excellente (mais troublante) série Black Mirror.

Friends

Photo courtoisie, Crave

► Crave

Exit Netflix ! Les 10 saisons de Friends atterrissent sur Crave aujourd’hui. En cette période d’incertitude, ce sitcom est l’antidote parfait au blues coronaviral. Car Friends fait partie des rares comédies qui vieillissent bien. La folle chimie entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer est responsable d’une grande partie du succès que remporte la série plus de 15 ans après avoir quitté les ondes, tout comme ses textes, qu’on sous-estime toujours. Suggestion d’épisodes à regarder : vous terminez 2020 avec The One With The Routine (saison 6, épisode 9), dans lequel Monica et Ross exécutent une savoureuse chorégraphie dans l’émission Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, puis vous commencez 2021 avec The One With All the Resolutions (saison 5, épisode 11), dans lequel chaque personnage tente de respecter sa résolution. Deux classiques.

Élémentaire

Photo courtoisie

(Version française d’Elementary)

► Amazon Prime Video

Les Fêtes, c’est l’occasion parfaite pour regarder des séries en rafale. Voilà pourquoi on vous propose un blitz d’Élémentaire, cette version moderne des aventures de Sherlock Holmes. Ça tombe bien : la septième et dernière saison vient d’atterrir sur Prime Video en version française. Diffusée de 2012 à 2019 sur CBS aux États-Unis, cette série crée une dépendance chez toutes les personnes qui s’y accrochent les pieds. Avec Jonny Lee Miller dans le rôle du célèbre détective et Lucy Liu dans le rôle de Watson, Dre Joan Watson, pour être plus précis. Du divertissement de qualité sans trop vous casser la tête.