En Écosse, on cherche à quoi trinquer : une future indépendance?

Dans les rues d’Édimbourg, personne jeudi pour trinquer une dernière fois à 2020 : les pantagruéliques festivités du « Hogemanay » ont été annulées par le confinement. Et les Écossais assistent, moroses, à la mise en oeuvre du Brexit, bon nombre souhaitant qu’il soit le déclic pour leur indépendance.

Le Royal Mile, où s’alignent en vitrine quelques-unes des fiertés de l’Écosse- tartan, whisky ou stand de barres au chocolat frites- est plongé dans le silence, la pénombre et les bourrasques de neige.

À 23 h locales, quand le reste du Royaume-Uni se laissera glisser entre deux coupes de Prosecco vers cette dernière échéance du Brexit, Zoe Stewart, comme une majorité d’Écossais qui se sont prononcés en 2016 à 62 % contre cette sortie, ne se sera jamais sentie aussi peu en phase avec le reste du pays.

« c’est vraiment triste de quitter l’Union européenne, mais quand tout ça sera fini, je crois qu’on doit vraiment se lancer dans le processus d’indépendance », assure- t-elle pleine d’entrain, pour pouvoir faire nos propres choix et ne pas devoir toujours subir ceux de l’Angleterre », souvent appelée ici péjorativement « Westminster », du nom du quartier où est situé le Parlement britannique.

Pour le parti indépendantiste de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, le SNP, il y a bien un momentum politique à jouer et une frustration sur laquelle capitaliser dès le 1er janvier.

Son parti est d’ailleurs donné largement favori des élections locales de mai prochain et martèle vouloir obtenir un nouveau référendum d’autodétermination, après celui perdu par les indépendantistes en 2015.

Une forte victoire du SNP l’année prochaine renforcera la pression sur Londres pour accepter un deuxième référendum, déjà surnommé « indyref2 ». Et si le premier ministre britannique Boris Johnson persiste à refuser d’accorder ce référendum, il court le risque d’une crise constitutionnelle.

- 2021 année décisive? -

Selon le dernier sondage mené par Savanta ComRes pour le Scotsman, mi-décembre, 58 % des Écossais soutiennent désormais une rupture avec le Royaume-Uni, un plus haut historique.

« Il est très difficile de déceler une tendance. Cela fluctue. La première partie de 2020 était à peu près 50/50. Le deuxième semestre affiche une majorité, au-dessus de 50 % et jusqu’à 59 %, principalement sur fond de gestion de la crise du Covid » analyse Nicola McEwan, professeur de sciences politiques à l’université d’Édimbourg.

La populaire Première ministre écossaise, qui a commencé à organiser des points covid des le 20 mars et en a déjà fait 150 depuis qualifiés de « modèle de fiabilité factuelle, de conseils sensés et de prudence » par le quotidien de gauche The Guardian, a tiré profit de sa gestion locale de la crise sanitaire, en comparaison avec celle perçue comme plus erratique de Boris Johnson.

Sous le portait de la pimpante première ministre, Mike Blackshaw, bat déjà la campagne en ligne pour cet hypothétique référendum depuis son « Yes Cafe », un repaire des militants indépendantistes du quartier.

Les badges et tee-shirts sont déjà prêts. Ils mélangent désormais les deux drapeaux, le bleu clair Écosse et le bleu roi européen, la croix blanche et les étoiles. « L’année 2021 va être une année décisive pour le mouvement indépendantiste », veut croire le vétéran de la cause, à la longue barbe blanche.

Et pour la tradition écossaise du « first footing », ce premier pas symbolique à minuit au seuil de la maison qui porte chance pour la nouvelle année, Mike Blackshaw n’a qu’un souhait : « un référendum en septembre, le gagner et après, je peux mourir tranquille ».