Géorgie 2021: comme 2020?

La Géorgie a été un des états les plus intéressants à surveiller pour l’année électorale 2020. Nouvel état pivot, il a offert une victoire au démocrate Joe Biden en raison d’un fort taux de mobilisation et de participation.

Autant nous avons hâte de tourner la page sur cette pénible année 2020, autant les démocrates espèrent que les tendances observées pendant la présidentielle se maintiennent pour le vote du 5 janvier 2021. Deux sièges au sénat sont en jeu et ils pourraient faire une grande différence pour les deux prochaines années. Joe Biden devra-t-il composer avec une chambre haute à majorité républicaine ou démocrate?

Il y a quelques semaines encore j’aurais opté pour deux victoires républicaines, mais les choses bougent. Pour ce dernier billet de blogue de l’année, je pensais vous présenter l’état de la situation à quelques jours du vote.

Pour le moment les sondages pointent en direction d’une lutte très serrée. On peut parfois douter des sondeurs, mais ils ont été précis en Géorgie en 2020. Dans un cas, le démocrate Raphael Warnock devance la républicaine Kelly Loeffler par un petit point de pourcentage alors que dans l’autre, c’est le républicain David Perdue qui jouit de la même avance sur son rival démocrate Jon Ossof.

Malgré des chiffres qui ne permettent pas de tirer des conclusions ou de s’avancer d’un pas assuré sur le terrain miné des prédictions, quelques indicateurs semblent favorables aux démocrates.

Tout d’abord, le vote par anticipation est important, particulièrement dans les circonscriptions urbaines favorables au parti de Joe Biden. La population y est importante et les gens se déplacent tôt. Cette tendance a été nettement avantageuse pour le président élu en novembre.

L’autre bonne nouvelle pour les candidats Ossof et Warnok réside dans le fait que les jeunes sont une fois de plus très mobilisés. Tout comme ce fut le cas de la minorité noire pour la présidentielle, cette clientèle électorale a nettement favorisé les démocrates.

Un peu inquiets, mais loin d’être battus, les républicains misent sur le passage du président le 4 janvier pour galvaniser les troupes. Déjà, nous savons que les électeurs républicains préfèrent voter en personne le jour de l’élection, mais il reste à savoir si la magie ou le charme du président vaincu opèrent encore. Il agitera assurément l’épouvantail d’un programme socialiste pour stimuler ses électeurs, mais on peut se demander s’ils répondront massivement à l’appel.

Nous aurons la réponse bientôt et une nouvelle surprise démocrate ferait de la Géorgie la nouvelle coqueluche des sondeurs, commentateurs et analystes. Depuis le temps qu’on annonce un impact de l’évolution démographique, les victoires démocrates en Arizona et en Géorgie confirmeraient les prédictions.

Je profite de ce dernier texte pour vous souhaiter une bonne année 2021! Tout comme la plupart d’entre vous, j’imagine, je nous souhaite un retour à une vie plus normale pour la prochaine année, un retour qui passe par le développement de nouveaux traitements, la vaccination et notre solidarité.

J’espère vous retrouver en grand nombre et je continuerai à répondre à vos messages chaque fois que j’en aurai l’occasion.