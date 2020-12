La dinde démasquée

C’était l’avant-veille de Noël. Le 23 décembre donc. En pleine pandémie. En plein confinement. Le boucher n’avait pas tiqué quand on a demandé une dinde pour huit personnes. Il a dû penser (ou souhaiter) qu’on avait une grosse bulle familiale. On s’est dépêchés de la cacher (la dinde, pas la bulle) dans le coffre arrière de l’auto, au cas où un client (ou même le boucher) nous aurait dénoncés.

Heureusement, on portait nos masques et on avait payé comptant. Personne ne pourrait nous identifier. Oui, mais la plaque d’immatriculation! On est entrés vite fait dans le garage intérieur de la maison, au cas où la police nous aurait suivis. Si on nous retraçait après coup, on pouvait toujours prétendre que le témoin délateur avait dû mal lire la plaque. Rien n’est moins sûr qu’un témoin oculaire! Il croit avoir vu ce qui s’est réellement passé, alors qu’il raconte ce qu’il a perçu, interprété, fantasmé. Une dinde pour huit personnes, alors que nous ne sommes que deux! Voyons monsieur l’agent, est-ce qu’on a une tête de covidiot?

Dissimuler la pièce à conviction

Il fallait nous dépêcher pour faire disparaître l’arme du crime, la pièce à conviction susceptible de nous incriminer. Il fallait donc vitement faire cuire la dinde lentement. Puis la dépecer en morceaux en les répartissant dans les deux frigos en plus du congélateur. Il leur faudrait assurément un fin limier pour reconstituer « une dinde pour huit personnes ». Peut-être même que les morceaux épars de poitrine et de cuisses désossées pouvaient provenir de deux dindes différentes, achetées à différentes dates. Je suis à peu près certaine qu’ils ne font pas de tests d’ADN pour les volailles. Ou encore, dans l’hypothèse improbable où « une dinde pour huit personnes » aurait effectivement franchi le seuil de notre de notre porte, on avait décidé de se taper un grand festin orgasmique dans l’esprit de films orgiaques comme Le festin de Babette ou La Grande bouffe. On était fin prêts à faire tomber toute accusation. Quitte à jouer les boulimiques!

Courtoisie Laurette Laurin

La grosse dinde bien farcie s’est laissée dissimulée dans le four. On n’a pas mis la hotte de ventilation en marche pour éviter que les effluves ne se rendent à l’extérieur, jusque chez nos voisins. On n’est jamais trop prudents dans les circonstances actuelles de suspicion.

Trouver une solution au plus vite!

Il ne restait plus qu’une heure de cuisson. La dinde embaumait toute la maison. À son troisième arrosage, on a découvert avec stupeur que le four avait rendu l’âme. Kaput! Non ce n’était pas le disjoncteur électrique, avait-on d’abord vérifié. J’avais pourtant mis en garde mon chum, la semaine d’avant quand il répétait ad nauseam qu’il était grand temps d’acheter une nouvelle cuisinière électrique : essaie de ne pas dire ça devant elle, elle pourrait se fâcher que tu penses à t’en débarrasser après dix années de loyaux services. Et bien voilà, elle s’était vengée. Au pire moment.

Prenant mon courage à deux mains, j’ai téléphoné à mon voisin pour lui emprunter son four. Je trouverais bien une excuse, surtout que je savais qu’il était homme à transgresser les règles... un peu. Ah non! Il est parti à son chalet pour la période des Fêtes. Alors la voisine d’en face qui a si grand cœur et la confidentialité tatouée dessus? Pas de réponse. On n’allait quand même pas renoncer à une dinde qui aurait pu nous valoir des milliers de dollars en contraventions.

Le BBQ ? Il faudrait pelleter pour se rendre au bout du terrain où il est remisé. Restait-il seulement suffisamment de propane? Et soudain, la lumière fut! Eureka! Le petit poêle au gaz, juste là, dans la cabanon jouxtant la maison. Si on pouvait y faire cuire deux douzaines de blé d’Inde durant l’été ( avant le confinement, bien entendu), on pouvait sûrement y finir la cuisson d’une dinde pour huit personnes. Comme n’on avait pas de livre de recettes pour nous guider dans cette nouvelle expérimentation, on a improvisé en recouvrant le gros oiseau de multiples couches de papier alu et en capuchonnant le tout d’un énorme chaudron. Une heure plus tard, on était prêts pour le dépeçage.

Opération « portionnement »

On s’est quand même trouvés chanceux d’avoir préparé à l’avance l’incontournable ragoût de boulettes et de pattes, les tourtières et les atocas.

On pouvait commencer l’opération « portionnement » pour huit personnes. Deux portions de tout pour notre fille et son amoureux qui se feront un souper de Noël en tête à tête, pour être bien certains de ne pas contaminer les vieux parents, au cas où; deux portions aussi pour bébé Anne et ses parents, qu’ils ne recevront qu’après Noël quand on fera un aller-retour à Gatineau pour aller leur porter leurs cadeaux à la porte; et deux portions pour maman, une pour le 24 et une pour le 25, vu qu’elle fêtera Noël seule dans sa résidence pour personnes âgées, ayant décidé, bien avant les mesures de confinement des Fêtes, qu’elle allait d’abord préserver sa santé cette année si elle voulait pouvoir jouir de tous les autres Noël à venir. Enfin deux portions pour nous deux. Des portions de réveillon en bulles, quoi!

Voilà pour nos détracteurs! Vous ne pensiez quand même pas qu’on allait jouer dans le mauvais film des tricheurs, alors que ça craque de partout dans les hôpitaux, que des gens meurent, que des personnes isolées sombrent dans la dépression...

Comme dit ma mère : il y a aura encore d’autres Noël.

Et pour celles et ceux qui s’inquiètent pour nous : le nouveau four devrait arriver bientôt. Amplement le temps de cuisiner le réveillon du Jour de l’An!

Laurette Laurin

Écrivaine

Laval