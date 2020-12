Championnat mondial de hockey junior: la Suède n’est pas invincible

La Russie a vaincu la Suède par le pointage de 4 à 3 en prolongation, mercredi soir, pour prendre la tête du groupe B du Championnat du monde de hockey junior, à Edmonton.

Du même coup, la Russie a mis un terme à l'incroyable séquence de 54 victoires lors du tournoi à la ronde du Mondial junior de la Suède. La dernière défaite des «Trois couronnes» en pareille circonstance remontait au 31 décembre 2006, face aux États-Unis.

C'est Marat Khusnutdinov qui a marqué le but gagnant avec six secondes à faire à la prolongation. Kirill Kirsanov, Rodion Amirov et Egor Afanasyev ont également trouvé le fond du filet lors du duel.

La réplique de la Suède est venue d'Arvid Costmar, Alexander Holtz et Noel Gunler.

La Suède a eu un léger avantage dans la catégorie des tirs au but, décochant 36 lancers vers la cage défendue par le gardien Yarsolav Askarov. La Russie a, de son côté, obtenu 35 tirs.

La Suède disputera son dernier match du tournoi à la ronde, jeudi, face aux États-Unis. Chacune des deux équipes peut espérer terminer au sommet du groupe B.