Le rock est mort, vive le rock: 9 artistes qui se sont démarqués en 2020

Donné pour mort plus souvent qu’à son tour, le rock demeure pourtant bien en vie en dehors des chemins les plus fréquentés. Pendant que la musique urbaine domine les palmarès et les nominations dans les grands galas, une nouvelle génération de rockeurs émerge et quelques anciens, rescapés du siècle dernier, s’accrochent. Voici neuf artistes rock qui ont fait 2020 (et feront les prochaines années).

Fontaines D.C.

Paru à l’été, A Hero’s Death n’était pas aussi percutant que Dogrel, l’album post-punk par excellence de 2019. Les Irlandais m’ont cependant happé avec I Don’t Belong, un titre à la mélodie désabusée taillée sur mesure pour l’humeur de 2020.

Idles

J’ai ajouté la décapante Mr. Motivator dans ma liste de lecture de course à la sortie de du nouvel album de ces Anglais impertinents, l’été dernier. Chaque fois qu’elle joue, j’augmente inconsciemment ma cadence.

Dry Cleaning

Ma découverte de la fin 2020 : le chant laconique de Florence Shaw détonne sur les rythmes post-punk du simple Scratchcard Lanyard. Le résultat épate. Deux EP sont disponibles, j’attends avec impatience le premier album.

Foo Fighters

Dans le camp des vétérans qui n’ont pas dit leur dernier mot, impossible de passer à côté des Foo Fighters, qui baissent légèrement le ton sur Shame Shame, premier single du nouvel album, sans perdre leur mordant.

The OBGMs

Envie de vous défouler ? L’énergie qui se dégage des dix furieuses pièces de The Ends, le second album de ce trio de rock garage de Toronto, pourrait alimenter un village en électricité pendant le temps des Fêtes.

Marie-Pierre Arthur

La pièce-titre de son brillant Des feux pour voir est le plus bel hommage au grunge entendu de mémoire récente. Je suis encore frustré que la COVID-19 m’ait privé de son show à l’Impérial Bell, en mars.

The Flamingos Pink

Sur les traces des White Stripes, Black Keys, Royal Blood et Les DeuxLuxes, ces Montréalais rejouent la carte du duo de choc avec une authenticité rock à toute épreuve.

Bruce Springsteen

Le vieux en a encore dedans. Allez écouter Ghosts, House Of A Thousand Guitars et tout l’album Letter To You, tant qu’à y être, pour vous en convaincre.

Fuudge

Paru dans un monde pré-pandémie, en février, Fruit-Dieu est un concentré de rock psychédélique de qualité supérieure. Le meilleur album rock franco de 2020 au Québec.